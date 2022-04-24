【對抗美元霸權】 全球數碼幣戰開打　年底達巔峰

俄羅斯央行在本年2月15日正式啟動數碼盧布(Digital Ruble)的試點測試，日子剛巧在揮軍烏克蘭的前9天，不禁令人聯想到是為戰事遭受金融制裁而作準備。其後更在上周四正式宣布，計劃在本年底推出能夠用於國際支付的數碼盧布，冀藉此擴大各國對其國有支付系統Mir的簽帳金融卡與信用卡接受度。

中國推出數碼人民幣的測試已兩年，仍未將之用於境外支付，足見俄國推進央行數碼貨幣(CBDC)速度之快是前無古人，可謂瞬間將國際間以CBDC作為媒介的數碼貨幣戰推至高峰。

分析指出，俄國急急將數碼盧布推出國際，與多年來受制裁不無關係，2014年2月該國入侵克里米亞，今年2月旋即入侵烏克蘭，俄國兩次俱受到西方國家及其盟友的制裁。以上周為例，信用衍生品決定委員會(CDDC)開會後表示，俄國的國債出現潛在違約。然而本次違約並非俄國沒錢償還，而是受制裁下，俄國無論以美元或盧布支付債息，俱被銀行打回頭，未能處理，而將數碼盧布快速推出的好處，是因CBDC這種新型法定貨幣，對內可加強資本管控，對外可抗衡美元霸權，一舉兩得。

所謂CBDC，雖然與比特幣、以太幣等虛擬貨幣都同樣採用區塊鏈技術去加密和記帳，同樣具有不可篡改、可溯源的好處，可是虛幣的設計特色是「去中心化」，買賣雙方可自行交割，不需要中央結算或管理；相反，CBDC的設計是必須有中央管理，這個中央自然就是中央銀行，而其發行的CBDC與普通貨幣一樣具有法定地位，記錄在一國之內的流動現金(即學術上所定義的M0)之中，不同的只是以電子形式存在，而不是紙幣或硬幣形式。

中國於2019年底已開始數碼人民幣的測試，試點包括深圳、蘇州、雄安新區、成都等10個城市，以及今年的冬季奧運會會場。截至去年12月底止，數碼人民幣試點場景(商店、餐廳等)已逾808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額875.65億元人民幣。

要使用數碼人民幣，需要先在智能手機下載應用程式，再由私人銀行的戶口轉帳金錢至該應用程式之內使用。經濟學家羅家聰表示，站在用家角度，使用數碼人民幣與使用其他電子支付的體驗是一樣的，可是他直言CBDC功用之一是「去中介化」，架空了私營銀行，所有的交易資料都「收歸國有」，在央行的掌握之中，限制了走資情況。事實上，CBDC交易可溯源的特色，亦令逃稅、洗錢、恐怖主義資助等不法活動無所遁形。

至於對外，浸大財務及決策學系副教授麥萃才表示，CBDC的出現，對一國的本幣主權具有深層意義。例如一國對外的多邊貿易，如果可以用本幣作為結算，便不會受到第三方貨幣匯價波動，以致貨幣制裁的影響；CBDC可以不經第三方機構結算，不需使用環球銀行金融電訊協會(SWIFT)服務，直接打破了這些限制。

不過，他同時補充，要實現上述的好處，前提是貿易雙方要同意棄用美元，採用兩國之間的其中一隻CBDC結算。雖然暫時未見到有任何一隻CBDC獲多個國家所接受，但各國爭相要推出CBDC，就是看到以美元作為制裁工具時的威力，所以各國才希望強化本幣，擺脫美元的霸權。