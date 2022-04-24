【美國應戰猶豫】數碼美元未出場　推穩定幣作先鋒

在1944年，當時世界各國為了解決「金本位」制度崩潰，舉行了布雷頓森林體系(Bretton Woods System)會議，結果美元坐上國際主導貨幣的寶座，即使1971年史密森協定(Smithsonian Agreement)之後美元與黃金脫鈎，也未見動搖。然而於本次央行數碼貨幣(CBDC)戰下，美國聯儲局卻遲遲未以「數碼美元」迎戰，反而冀以「穩定幣」(Stablecoin)作為先鋒。

美國以往在推出CBDC一事上歎慢板，一來與美元地位穩如泰山有關。根據環球銀行金融電訊協會(SWIFT)人民幣追蹤指標顯示，3月人民幣交易使用比重按月下降0.03個百分點至2.2%，全球交易使用量排名第5，按年跌0.29個百分點。相反，3月美元交易使用量上升2.22個百分點至41.07%，穩居第一。顯示自數碼人民幣測試以來，暫未大幅惠及國際交易量。

二來美國的銀行、虛擬貨幣公司等亦大多反對推出數碼美元，認為資產在政府的網絡上被記錄和轉移，實為不妥；CBDC直接與銀行或私營的支付系統競爭，其對經濟、社會的損害，可能會大於產生的利益。

直至今年3月俄烏戰事使世界加速分裂，有機會弱化美元的角色，美國總統拜登終簽署行政命令，要求聯邦政府探索推出CBDC的好處和風險，以及對金融體系，以至整個經濟的影響。其推出進程或因而加快，惟市場料最快也需時數年。

由於數碼美元暫未能出場，美國以「穩定幣」打頭陣，由財政部為首的總統金融市場工作小組於去年11月初向國會提交「穩定幣」基準法規草案，計劃對發行「穩定幣」的虛擬貨幣公司實施類似銀行的監管，應對數碼資產的迅速發展，避免對美國支付生態構成系統性風險。

所謂「穩定幣」，是和其他有價值的資產，例如與美元、黃金等掛鈎的虛擬貨幣。分析指，有關的做法是期望看到更多與美元掛鈎的「穩定幣」蓬勃發展，這是藉着現有的虛擬貨幣來進一步強化美元，穩定其作為全球儲備貨幣霸權的地位。目前最受歡迎的「穩定幣」為：泰達幣(USDT)和USD Coin(USDC)，俱掛鈎美元或美元資產。

中國則對「穩定幣」抱負面態度，人民銀行副行長范一飛曾批評比特幣、「穩定幣」等私人數碼貨幣是投機工具，存在威脅金融安全和社會穩定的風險，也成為一些洗錢和非法經濟活動的支付工具，可能會給國際貨幣體系、支付清算體系等帶來風險和挑戰。

中國和俄羅斯在CBDC的發行上佔了先機，未來能否以之挑戰美元地位，還要看下一步將CBDC推出國際作為貿易結算的成果。