【綠債周二登場】抽幾多手最着數？上市後揸到尾定割禾青？

與之前推出的通脹掛鈎債券(iBond)一樣，綠色債券亦設有二手市場，投資者長揸還是上市日即沽更着數？參考過去的iBond回報表現，近兩年其實都只是派兩厘保底息，不過，目前的通脹前景之下，實際派息有可能高過2.5厘。

所謂的「息率與通脹掛鈎」，是以定息日之前的6個月本港綜合消費物價指數計算，與保底息比較，然後以較高者用作每期的年息率。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城指出，對比起在銀行敍做港元定存只有大概一厘息左右，綠債每手一萬元入場費，門檻較低，而且可穩袋2.5厘息，變相是政府「另類派糖」的一部分。

二手市場方面，參考過往8批iBond的掛牌表現，首日升幅介乎3至6%不等。如果綠債首掛日於場內以一手約103元賣出，意味上市日即沽每手帳賺300元，即沽抑或揸到尾？溫鋼城笑言，「梗係賣啦」。他指，如果「即日鮮」可賺3%，再去做定存，前後可賺足4厘息。

如果預期本港通脹將會高企的話，長揸則更着數。上周五新鮮出爐的3月份本港通脹數據，綜合消費物價按年升1.7%，比1、2月份合計的平均漲幅1.5%為高。雖然1.7%低過保底息，但政府發言人指出，受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會居高不下，導致進口物品價格升幅加快，有機會推高通脹。

觀乎過往iBond派息表現，最高曾派過6.08厘息，2011年推出的第一批iBond(前上市編號：04208)，3年派息超過1,300元，平均每年息率4.52厘，跑贏一堆大藍籌之餘，不用承擔股價波動風險，為通脹環境之下的穩陣之選。

【抽幾多手最着數？】

港府分配零售債券，一般會以「循環派發」機制，以盡量滿足投資者申請。如果申請總額超過150億元，但人均申請多過一手，亦是最大機會出現的情況，債券會以「循環派發」方式分配。「循環派發」機制之下，每人先派一手，餘下的債券發行額再向申請兩手或以上的人派第2手，如此類推；若數量不足，則以抽籤形式配發。

所以，在這個機制之下，申請100手和申請3手的人，到最終「派彩」可能會分派到同樣結果。投資者先計清楚再落注，以免白白壓住資金3個星期。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，考慮到目前香港經濟前景未明朗，加上在交易所設有二手市場，買賣容易，對投資者有一定吸引力，建議每人認購4至5手。該行提供綠債預購至今，客戶無論查詢及預先認購的反應均較上一輪踴躍，上周已有超過千名客戶預先認購，預計此次認購人數將超越以往其他種類的政府債券。