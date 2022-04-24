港股前瞻：市場氣氛偏淡　恒指兩萬關危

港股續受科技股頹勢拖累，上周顯著受壓，雖然內地監管部門頻就中美審計監管問題派「定心丸」，官媒亦再「幫口」稱，中概股不確定因素有望盡快消除，但去年7月已逆勢看淡中資科網股的分析師仍對後市感悲觀，相信板塊還未止跌。

內地官媒周日(24日)刊文指，縱使再有在美上市中企被列入「預定摘牌名單」，但認為投資者不必過分擔憂，有關公司未來是否退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。文章又強調，兩國監管機構會談進展順利，內地支持各類企業境外上市的態度不會變。

不過，德國中央合作銀行分析師Manuel Muehl再度警告，內地監管環境仍充滿不確定，而且在美上市的中概股存在退市風險，加上內地經濟增長放緩，房地產市場出現危機，多個城市「封城」抗疫等，均嚇怕環球投資者，中資股恐會再尋底。

他又預期，科企基本面在未來幾季都難以轉好，主因內地續延長封鎖措施和宏觀環境嚴峻，又謂若要看到板塊真正轉勢，需待監管政策持續地轉變，以及市場出現更多利好消息。