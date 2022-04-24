一手多盤齊發　成交量急增　發展商提價加推

一手市場多盤齊發，競爭激烈。第5波疫情後，首個大型樓盤銷售活動於周末展開，帶動周末新盤成交量急升至約260宗水平。部署開售的錦上路站項目收票反應理想，再度加推。

●錦上路站柏瓏I榮登今年新盤票王

據價單顯示，新一批單位實用面積介乎354方呎至768方呎，包括28個一房單位、37個兩房單位及17個三房單位。售價方面，維持最高16%折扣優惠後，折實售價介乎約667.12萬元至1,450.76萬元，呎價約17,565元至19,586元。今批入場單位為第1期第2座17樓B2室，實用面積354方呎，為一房間隔，折實呎價約18,845元。資料顯示，項目至今已發出3張價單，合共提供388個單位，佔該期數715伙逾54%。

●啟德MONACO MARINE加推109伙

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE周日(24日)加推涉及109伙的4號價單，並同時修改1號及2號價單，將11個單位定價上調0.23至0.25%。

據最新上載的4號價單顯示，加推單位包括16個一房單位、73個兩房單位及20個三房單位。售價方面，最高優惠維持12%不變，折實售價介乎860.1萬至1,763.1萬元，折實呎價由23,481至29,291元。整批單位折實平均呎價為26,639元。發展商表示，撇除座向、景觀、樓層等因素後，新一批單位輕微加價約0.5%。以建築期付款計劃計算，有65個單位售價低於1,200萬元。

●長沙灣映築周二發售114伙 最終收逾370票

●旺角利奧坊‧壹隅首日暫收300票

恒基地產發展的旺角利奧坊‧壹隅，周日(24日)首日收票。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目展銷廳參觀人流不絕，秩序良好，參觀者當中不乏年輕家庭，最快周內落實銷售安排，預計下月初作首輪推售。市場消息指，截至下午6時半，累計接獲約300個認購登記，按日前公布首張涉及123個單位的價單計，暫時超額逾1.4倍。

●屯門青山灣瑧譽洋房逾1.75億沽

●清水灣的傲瀧四房售7,410.3萬

●白石角嘉熙三房1,137萬元沽

嘉華國際旗下大埔白石角嘉熙，最新以1,137.9萬元沽出8座17樓E室，實用面積595方呎，三房間隔，呎價約19124元。

●啟德維港1號連沽4伙 共涉4,182萬

中國海外發展位於啟德舊機場跑道區的維港1號，新近連沽4伙，共涉4,182.7萬元。當中，1B座17樓A室，為實用面積454方呎的兩房單位，以1,140.2萬元成交，呎價約25,115元。

●西南九龍維港滙三房呎價約31,180元

●KOKO RESERVE四房售2,650萬

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE，最新以2,650萬元沽出第1座16樓A室，實用面積1,172方呎，四房間隔，呎價約22,611元。

●堅尼地城KENNEDY 38兩房呎價32,200元