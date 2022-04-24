【周二放榜】封關兼戰火夾擊　滙豐控股上季料少賺35%

正值俄烏衝突威脅金融市場，綜合市場上16家券商預測，滙控首季預期信貸損失(ECL)提撥9.34億美元，去年同期則撥回淨額4.35億美元，料拖累集團純利按年挫41.36%，至22.75億美元。至於撇除貨幣換算差額及重大項目等一次過因素，經調整稅前盈利亦按年減少近三成，至44.93億美元。

然而，加息周期利好銀行盈利能力。外媒綜合市場預測，滙控首季淨利息收入按年或錄逾5%升幅，淨利息收益率亦可望輕微擴闊3至4點子。基於滙控存貸基礎龐大，息口上揚有望提高未來集團收入。

美銀證券則發表報告指，滙控首季仍有數項不利因素，包括估計集團季內將作出兩億美元(約15.6億港元)的俄羅斯相關撥備，首季香港按揭貸款需求疲軟，加上中港遲遲未能通關，進一步限制財富管理產品銷售，並預期滙控首季稅前盈利按年減少37%。

事實上，滙控行政總裁祈耀年曾預警，首季亞洲業務動力減弱，疫情紓緩後香港財富管理銷售將出現大幅反彈。而香港向為滙控盈利「火車頭」，去年第四季表現失色，對亞洲地區盈利的貢獻亦減半。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，本港近月的「半封城」狀態的確對滙控首季表現帶來挑戰，惟他指，加息周期有利銀行淨息差擴大、該行內房相關壞帳有限，以及俄羅斯業務範圍較小等，預期滙控股價未來有力衝上60元。美銀重申對滙控「買入」評級，目標價為65.7元。