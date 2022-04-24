移民大平賣持續！大坑龍濤苑低市價3%易手

業主移民繼續平價沽貨，大坑龍濤苑兩房單位，原業主已移居外地多年，近日租客遷出即時放售，剛以810萬港元成交，低銀行估價約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊振星指，大坑龍濤苑1座中層E室，實用面積約515方呎，兩房間隔，以810萬元易手，呎價約15,728元，新買家屬於用家，原業主於1989年以78.8萬元買入，已移民外國多年，待租客租約期滿搬出放盤，兩個月後終以低於銀行估價約3%沽出。

●美聯余迅力表示，北角DIVA中層B室，實用面積約493方呎，兩房間隔，原業主開價約1,130萬元，議價後獲同區買家以約1,022.8萬元購入，呎價約20,746元。

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九龍區

●美聯黃椿璿稱，奧運站凱帆軒2座中低層F室，實用面積約426方呎，兩房間隔，獲睇好後市之用家承接，單位原先叫價938萬元，議價後調減48萬元，以890萬元成交，減幅約5.1%，呎價約20,892元。

●香港置業陳煒鈞表示，啟德一號2座低層B室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以約1.9萬元放租約4個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價2,400元，以1.66萬元承租，呎租約32.2元。

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新界區

●香港置業傅志煌表示，將軍澳區4月錄逾250宗二手買賣，包括LP6第5座低層N室，實用面積約379方呎，套一房間隔，以738萬元放盤4個月後，獲同區客接洽，雙方議價後減價約20萬元，以718萬元獲承接，呎價約18,945元，新買家為區內分支家庭。

●香港置業莊家豪指，將軍澳緻藍天1座右翼低層B室，實用面積約942方呎，四房間隔連多用途房，以約1,350萬元放盤不足1個月，即獲區內客接洽，減價22萬元，以約1,328萬元成交，呎價約14,098元，新買家為首置客，睇樓兩次決定承接自住。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳清水灣半島6座中層B室，實用面積約531方呎，兩房間隔，開價800萬元，減價至769萬元易手，呎價約14,482元，新買家與業主議價後，更趕緊於凌晨簽約。

●美聯任征表示，西貢匡湖居4期K段雙號屋，實用面積約1,942方呎，五房間隔，望海景，吸引用家承接，成交價4,280萬元，呎價約22,039元，原業主於2011年1月斥資2,800萬元購得，轉手帳面獲利1,480萬元，升值約53%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏海滙1座中層L室，實用面積約704方呎，三房間隔，望山景，成交價930萬元，呎價約13,210元，原業主於2016年11月購入，當時作價804萬元，持貨逾5年帳面獲利126萬元，期內升值約16%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海1座高層E室，實用面積約798方呎，三房連儲物室及工人房間隔，享海景，叫價1,500萬元，放盤5個月，減52萬元，最終以1,448萬元成交，呎價約18,145元。

●世紀21奇豐胡佩碧透露，馬鞍山天宇海6B座高層B室，實用面積約752方呎，三房間隔，望海景，放盤兩個月，獲買家零議價下1,110萬元承接，呎價約14,761元，原業主於2017年7月以950萬元購入，持貨近5年帳面賺160萬元，期內升值約17%。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山銀湖‧天峰5座低層A室，實用面積約797方呎，三房間隔，望樓景，放盤1個月，叫價1,200萬元，微調整後獲買家以1,198萬元承接，呎價約15,031元。

●利嘉閣彭嘉豪表示，馬鞍山觀瀾雅軒3座低層B室，實用面積約933方呎，套三房間隔，近日以1,350萬元成交，呎價約14,469元，屋苑4月錄2宗二手買賣，現時有約29個放盤，兩房入場費由776萬元起，三房則由1,500萬元起。

●世紀21奇豐周淑萍透露，火炭駿景園9座高層F室，實用面積約974方呎，套三房間隔，開價1,550萬元，放盤半年，終以1,530萬元成交，呎價約15,708元。

●中原梁建禮表示，大埔太湖花園4月暫錄約3宗買賣，包括10座低層G室，實用面積約355方呎，兩房間隔，放盤時開價約570萬元，日前議價後以545萬元易手，呎價約15,352元，新買家為用家。

●祥益黃文樂透露，屯門公屋良景邨良俊樓高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內客以1.05萬元即睇即租，呎租約23.7元。

●祥益邱家邦指，屯門居屋兆禧苑A座中層12室，實用面積約338方呎，一房間隔，原業主增加議幅，減價6.2萬元，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，於已補價自由市場以401.8萬元即睇即買，呎價約11,888元。另邱家邦表示，兆禧苑D座中層11室，實用面積約415方呎，兩房間隔，區內上車客鍾情單位鄰近家人住所，方便照顧，加上原業主於已補價自由市場叫價由480萬元，累減50萬元，決定以430萬元購入自用，呎價約10,361元，低於市價。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心1座低層H室，實用面積約597方呎，同屋苑換樓客物色面積更大的單位，考慮到熟悉區內環境，而且上址有裝修，累減22萬元，以588萬元購入，呎價約9,849元，稍低於市價。

●中原麥耀倫透露，荃灣怡景園1座中高層F室，實用面積約545方呎，兩房間隔，叫價830萬元，有裝修，吸引上車客即睇即買，共減32萬元，以798萬元成交，呎價約14,642元。