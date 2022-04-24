投資要換腦！全球已進入國家和經濟安全新時代

回看1980年代美國通脹急飆，時任總統列根一方面要平抑國內物價，同時要與解決與俄羅斯的前身，即前蘇聯之間的冷戰。歷史總是不斷重演，今次隨着俄烏戰爭爆發，全球地緣政治局勢再度陷入分裂。戰爭令能源、食品和俗稱「新石油」的晶片供應面臨挑戰，美國財長耶倫最新也表示，當局正詳盡審視美國對華貿易戰略，並考慮削減或取消對華加徵的關稅，以紓緩通脹高企。受東歐戰火影響，全球糧食供應受到考驗、歐盟已加快推動能源自主。

無可否認，全球化已過去，同時也凸顯出投資者心態須轉變，一些嶄新的關鍵投資主題變得重要。加拿大皇家銀行財富管理投資策略師段乃榕指出，目前全球已經「進入了國家和經濟安全的新時代」，中長線看好5大類「可持續科技」概念的股票，即能夠為全球可持續發展議題帶來解決方案的科技企業，涉及領域包括綠色科技、食品及農業科技、金融科技、醫療科技，以及智慧城市。

惟她亦提醒，投資這類股票時應抱着長遠的視野，因為新技術的延伸需時適應，可能偶爾會遇到挑戰，需要更多時間才能發揮作用。不過，對於風險偏好較高且投資期限較長的投資者而言，這些投資可望帶來超額回報。

從全球角度來看，她看好英國、包括日本在內的整體亞洲股票市場。她解釋，英國市場與價值因素高度相關，因此它是實際孳息率上升的相對受益者。再者，英股的整體估值仍然很便宜，並且在主要區域股票市場中，股息率(dividend yield)是最高的。

至於亞洲市場，她稱，隨着美國進入貨幣政策緊縮周期，當長期利率和實際利率上升時，日本股市通常會跑贏全球。而在日本以外，她看好東盟將受益於持續的經濟重啟；A股方面，她預計內地將出台更多寬鬆政策，為流動性和市場情緒提供支持。