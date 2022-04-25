東方日報B1：抗通脹之選　綠色債券認購全攻略

香港政府在2月中公布首次發行綠色零售債券予香港居民認購，中途雖然因為疫情而擱置，但終於敲定在本周二登場。該批債券年期為3年，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不少於2.5厘，每手入場費一萬元。按每手一萬元成本計，最低限度3年期可以收750元息。在大跌市環境之下可當儲錢，如果通脹高過2.5%，可袋更高息。

綠色零售債券目標發行額加碼至150億元，視乎市場情況考慮將其再提高至最多200億元。認購期由4月26日早上9時開始，至5月6日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。綠債將於5月18日發行，並於同月19日聯交所上市，可在二手市場進行買賣。

中國銀行(香港)及滙豐銀行被委任為聯席安排行，負責協助及管理發債工作，兩家銀行都分別推出債券申請優惠。另外，市面上已有不少銀行及券商推出綠債認購優惠，由「6免」至「13免」不等，包括代收利息費、認購手續費、網上交易暗盤買賣佣金、轉倉費、託管費等雜費全免優惠。

暫時所見，最多優惠為網上券商富途推「13免」優惠，包括免孖展利率、免到期贖回費、免不動戶費等，優惠每家券商或銀行各有不同。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，綠色零售債券的發行額已由60億元，提升至最多200億元，最低的保證回報亦由原來的兩厘，上調至2.5厘。

他認為，香港息口未必跟隨美國加息幅度及速度，港元定期存款普遍仍低於1%，相信今次綠色債券對追求穩定回報人士具一定的吸引力，預計吸引超過70萬人申請，網上申請比率超過八成，總認購金額亦預期會超額3至5倍。

另方面，新一份財政預算案顯示，政府計劃在今個年度發行不少於350億元的銀色債券(Silver Bond)，為市民特別是長者提供回報穩定的投資選項。此外，政府亦計劃在下年度繼續發行零售綠債，涉及金額將不少於100億元。

參考過往兩期的銀色債券，保證息率高達3.5厘，每手一萬元3年可淨袋1,050元，較iBond和綠債的保底息為多。所以夠資格抽銀債的長者可能要「儲彈藥」等銀債推出，對上一批銀債則於2021年7月20日開始認購。

【證券界籲每人抽5手】

港府分配零售債券一般會以「循環派發」機制，以盡量滿足投資者申請。如果申請總額超過150億元，但人均申請多過一手，亦是最大機會出現的情況，債券會以「循環派發」方式分配。在此機制之下，每人先派一手，餘下的債券發行額再向申請兩手或以上的人派第二手，如此類推；若數量不足，則以抽籤形式配發。

所以，申請100手和申請3手的人，到最終「派彩」可能會分派到同樣結果。投資者可先計清楚再落注，以免資金白白壓住3周。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，考慮到目前香港經濟前景未明朗，加上在交易所設有二手市場，買賣相對容易，對投資者有一定吸引力，建議每人認購4至5手。該行提供綠債預購至今，客戶無論查詢及預先認購的反應均較上一輪踴躍，上周已有超過千名客戶預先認購，預計此次認購人數將超越以往其他種類的政府債券。