周樂樂：A股利淡因素集中釋放　中線曙光初現？

上周，A股市場延續弱勢，重要股指均跌超3%，連跌三周。其中，上證指數下跌3.87%，深證成指下跌6.66%。申万一級行業中，只有紡織服飾收漲4.09%，最弱前三的板塊是房地產跌9.20%、鋼鐵跌9.05%、有色金屬跌8.08%、醫藥生物跌7.34%與煤炭跌7.2%。數據上看，市場整體下跌明顯，早前強勢板塊補跌明顯，這與國內經濟下行風險增加、國家刺激力度受制於疫情與中美利率倒掛。當前市場累計回調時間較長、幅度不低，估值已處在歷史上相對低位。

國內方面，上周滬指開始二次探底，深指則再創年內新低，主要原因來自中美利率倒掛擴大製約了國內貨幣政策寬鬆力度，以及國內經濟因抗疫防疫政策執行力度過猛而下行風險加大。筆者認為，雖然降息可能短期難以落地，但中期內的降息窗口還未完全關閉，關鍵在於疫情防控，市場仍在等待疫情防控措施的改變或疫情拐點的到來。另外，美國10年國債收率飆升至3%附近，國內10年期債券收益率2.9%附近，關鍵是美國處於加息週期，中國處於降息周期。上周人民幣兌美元即期匯率跌破6.4關口，令憂慮人民幣貶值持續的外資拋售A股與港股，加劇其下跌幅度。

筆者認為，因中美利率倒掛人民幣貶值壓力或將持續一段時間，從美國通脹和中國經濟基本面看，美國通脹仍處於高位震盪，中國穩增長政策雖有部分發力，但疫情制約既抑制了當前的經濟活動，也對未來穩增長的發力構成挑戰，預期難以快速改善，當下是國內負面因素最為集中體現的時期，恐慌情緒籠罩資本市場，但國家對於經濟穩增長的決心沒有動搖，上周五證監會亦表態稱國家將研究應對措施和政策儲備，促進資本市場平穩健康運行，相信屆時人民幣貶值壓力將有機會得到緩解。

外圍市場方面，美聯儲繼續釋放鷹派言論，5月加息50個基點已成為市場共識，高利率的預期加劇了成長板塊股票的弱勢。另外，消息稱歐盟下周或追隨英美製裁俄羅斯石油，導致市場對於通脹的憂慮依舊未能減退。同時，美國宣布新一輪對俄羅斯的製裁，加劇了俄烏戰爭擴大的憂慮。針對中概股，美國再次宣布預退市名單與確定退市名單，令中概股再次大幅下跌，影響中資科技股的投資前景。當前國際形勢充滿不確定性，外圍市場亦給國內股市帶來多重不利衝擊。

展望後市，A股整體估值已經進入相對低位區間，機會大於風險，可中線逐步建倉。可重點結合國家「穩增長」政策面的發力點，選擇與民生息息相關的板塊做低吸。配置上，重點關注國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看，如：新能源基建等，同時，政策扶持力度將增加的疫情受損行業有望估值修復，如：物流、酒旅、餐飲、食品等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂