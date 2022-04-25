香港電腦學會：消費券帶旺電子支付

近期大家較關注的，除了每天的疫情數字外，便是政府派發的新一輪電子消費券。無可否認，消費券令市民提速習慣電子消費的方式，而另方面，相信有很多人也從疫情得到啟發，認為實體錢幣交易較易傳播細菌疾病，帶來衞生風險。

事實上，電子商貿市場已改變我們在生活上的消費模式、購買行為，以及企業支付等，並推動經濟增長。部分中小商戶更利用轉數快等遙距支付工具收款，冀搶攻總額逾664億元的市場。

支付寶香港公布了消費券派發首日的交易數據，交易宗數及金額均較去年消費券派發首日分別升逾70%及85%。當中近兩萬名用戶，更即日用盡5,000元消費券，可想而知市民的消費能力何其洶湧。其中，以餐飲外賣為最多人使用的消費場景，顯示市民於日常生活中，已愈來愈習慣使用流動支付。

財政司司長陳茂波在其網誌上指出，使用八達通者於消費券發放首日，有近100萬名市民，透過八達通手機應用程式收取消費券，較去年高出37%。

此外，香港銀行同業結算有限公司統計顯示，轉數快的登記用戶數量去年7月已突破864萬個，較2020年底增加25%。

而截至今年2月底止，轉數快更累計錄逾995.9萬個帳戶登記，再破紀錄。3個數字都證明，電子支付已逐漸成為港人生活新常態。

在數碼化年代，手機已成為方便溝通、預約、出行的基本工具。在內地，民眾可以不帶錢出外，但萬萬不能不帶手機隨身；而這幾年香港亦漸漸朝這個方向走。經手機付款可即時進行金錢交易，無形中加速網上及網下的營銷行為，為無論商戶及消費者都帶來24小時的方便快捷及安全的交易平台。

這個「無現金化」的電子支付消費模式，政府未來應更積極向零售商及中小企推廣，並增加一些誘因，例如提供回贈以減低營運成本等，令就算是街市、茶餐廳、小食店等，都能更普及地使用，也為廣大市民提供更便利的支付服務。

參與消費券的儲值支付工具，包括支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，應完善其無障礙設計，提升其無障礙標準，確保不同人士都能順利使用消費券，特別是失明及無法看清楚流動應用程式屏幕及控制鍵的視障人士。

他們需使用不同方法，操控流動裝置及流動應用程式；相關的提升設計，例如為非文字內容提供文字描述、提供調整文字大小功能，以放大文字或支援放大縮小功能、為視像檔案提供字幕、提供導覽控制鍵以返回上一個頁面，以及加大所有可點擊項目方便點擊等，以幫助他們能按自己的消費模式，揀選收取「消費券」的電子支付平台。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 劉奕輝