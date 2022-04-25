李澄幸：善用ETF投資內地科網股
2022年04月25日 07:30
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近日要數最受香港投資者關注的新聞，相信非阿里巴巴(09988)莫屬。據最新的季度報告所披露，截至3月底止，「股神」巴菲特拍檔芒格旗下Daily Journal持有30萬股阿里ADS(美：BABA)，較2021年12月底的60.2萬股，大幅減少逾一半，據估計是次投資虧損約四成。
另外，阿里旗下螞蟻集團面對的內地監管審查未停止，外媒報道指，中紀委直接參與了近期對螞蟻集團與金融機構及國有企業等業務往來的調查；其副總裁賈揚清在社交媒體分享他回到美國，但被認為涉嫌以特權換取通行證赴機場「逃離上海」，可謂負面消息不斷。
不過，個人投資者不用過於關注芒格減持，第一，Daily Journal未必完全等同芒格本人，公司的營運和決策涉及不同的因素。第二，即使是次虧損完全由芒格負責，也只是他所有投資身家的一部分，整體影響可能不足2%。第三，就不是用過於迷信，即使是大師級的投資者也不是逢買入必升，逢沽出必跌。總括來說，他們普遍以組合及資產配置的方式管理投資，這也是個人投資者真正需要學習的地方之一，而非盲目討論哪一間公司是最優秀。退一步說，為甚麼非要競猜騰訊控股(00700)、阿里或美團(03690)等，誰是最強或最值得投資呢？況且，科技行業變化急速，下一個浪潮可能有新公司出現，現有的任何一家公司在未來升浪中缺席也不足為奇。
作為個人投資者應關心中國科技行業是否值得看好，如有任何一家公司跟不上，份額是否大機會由其他內地公司所佔據，如果是的話，可能回歸基本步，以交易所買賣基金(ETF)投資一籃子股票即可，港股市場可參考的ETF包括南方恒生科技指數ETF(03033)及恒生科技指數ETF(03032)等。現時，中國科技股的整體估值便宜，不善於挑選個別股票也許並不礙長線獲利，善用ETF即可。
香港財務策劃師學會主席 李澄幸
(作者為證監會持牌人，內容非投資意見亦沒持有上述股份)