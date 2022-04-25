李澄幸：善用ETF投資內地科網股

另外，阿里旗下螞蟻集團面對的內地監管審查未停止，外媒報道指，中紀委直接參與了近期對螞蟻集團與金融機構及國有企業等業務往來的調查；其副總裁賈揚清在社交媒體分享他回到美國，但被認為涉嫌以特權換取通行證赴機場「逃離上海」，可謂負面消息不斷。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸

(作者為證監會持牌人，內容非投資意見亦沒持有上述股份)