港股黑期低水450點　油價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.08；港匯見7.8459；離岸人民幣(CNH)報6.5295；美元兌日圓處128.68；歐元報1.0810，英鎊報1.2832。金價處1,932.11美元。布油報104.74美元，紐油處100.74美元。比特幣報3.95萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水450點。

●道指上周五(22日)收報33,811點，跌981點或2.82%，創自2020年10月28日以來最大單日跌幅；標指收報4,271點，跌121點或2.77%；納指收報12,839點，跌335點或2.55%。

●美國財政部長耶倫上周五接受外媒訪問時表示，預計美國不會陷入衰退，並強調該國經濟在意外衝擊中可以表現出韌性。

●港股ADR指數上周五全日偏軟，按比例計算，收報20,334點，跌303點或1.49%。

●即月恒生指數夜期上周五收報20,362點，跌243點，低水277點，成交23,368張。

●歐洲央行行長拉加德表示，今年加息可能性很大，並很有可能在第三季初結束淨資產買入。

●紐約6月期油上周五收報每桶102.07美元，跌1.72美元或1.66%，全周計累跌約4.05%；布蘭特6月期油收報每桶106.65美元，跌1.68美元或1.55%，全周累跌4.52%。

●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，聯儲局致力緩和通脹升溫，重申支持50點子的加息，但相信沒有必要單次加息75點子。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,934.3美元，跌0.7%。

●英國富時100指數上周五收報7,521點，跌106點或1.39%；法國CAC指數收報6,581點，跌133點或1.99%；德國DAX指數收報14,142點，跌360點或2.48%。

●中國外交部發言人趙立堅表示，二十國集團(G20)應該利用會議來討論全球經濟，而不是烏克蘭危機。