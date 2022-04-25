陳政深：港股季內恐跌至萬八點

港股持續走弱，上周恒生指數失守重要支持位20,700點，亦即是3月中開展的反彈浪前裂口頂位置，如今未能守住，意味反彈暫告一段落。恒指3周已累跌逾1,400點，走勢上難以樂觀，加上重磅科網股無起色，本季內再下試18,000點並非奇事。

宏觀形勢亦持續對港股不利，環球央行陸續釋出偏鷹信號，尤其是美國聯儲局，主席鮑威爾表明，5月議息時將對加息0.5厘作討論，在成功遏止通脹前，猛力加息的預期已足以令資金流走，這勢令港股易跌難升。

賽生藥業於去年3月上市，當時上市價為18.8元，上市一年後理論上主要股權已可易手。翻查中央結算系統，公司有97%的股權在系統之內，而單是首5位持股，已佔總股權86%，以「水面價」為憧憬目標，有一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深

(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)