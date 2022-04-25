廖嘉豪：日圓兌每美元料守130關

美日息差擴大一度推低日圓兌每美元至129水平，續創20年新低。對於日圓貶值，日本官員雖加大口頭干預，但對日圓貶值壓力似乎有增無減。考慮到口頭干預的用詞尚未提升至在干預發生之前的階段，並且隨着日本與美國的利率差異和日本貿易逆差擴大，外匯基本面不支持日圓持續上升。

充其量日圓兌每美元可能會在短期內經歷一段雙邊波動加劇的時期，130水平或是更大的阻力位，支持位則處125水平。

另方面，日本央行或會將2023財年的通脹預測提升至按年增長1.1%，仍遠低於2%的目標。實際上或會強化目前日本央行行長黑田東彥任內的政策，相信只有在預計2023年4月該行領導層換屆後，才會修改政策（退出負利率政策，並縮短控制孳息曲線利率目標）。因此，日圓為商品貨幣(澳元、紐元、加元)、新加坡元和美元長倉的融資貨幣地位保持不變。

技術上，日圓兌每美元在130或是較大心理關口，若跌穿，下一個值得關注的水平在135.15至136.12之間，這是2002年低位。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪