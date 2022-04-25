【產經直播】港股幾時見底？
2022年04月25日 10:01
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美國聯儲局或提速加息，美股上周五(22日)下挫，加上內地疫情嚴峻，繼上海後，北京疫情亦再起。港股難獨善其身，周一(25日)早段跌逾500點。港股已連跌3周，即將踏入「五窮月」，暫難有好消息扭轉跌勢？點做定對沖？
滙豐控股(00005)周二(26日)將公布今年首季業績，綜合券商預計，期內列帳稅前盈利中位數37.2億美元(約290.16億港元)，按年倒退35.62%。滙控業績恐受俄烏局勢等負面因素拖累，但受惠加息周期，又可否成逆市奇葩？
美國證交會近日又再將17隻中企列入預定除牌名單，為3月以來第5批，累計39隻股份「上榜」，中概股退市風險有增無減。一眾中資科技股繼續受壓，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)均見逾一個月低位。最新有傳騰訊旗下遊戲直播平台的中虎牙及鬥魚，裁員至少3成，撈底博反彈未係時候？至於可望受惠中概股回流上市的港交所，又可否追入？
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