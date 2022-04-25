【產經直播】港股幾時見底？

美國聯儲局或提速加息，美股上周五(22日)下挫，加上內地疫情嚴峻，繼上海後，北京疫情亦再起。港股難獨善其身，周一(25日)早段跌逾500點。港股已連跌3周，即將踏入「五窮月」，暫難有好消息扭轉跌勢？點做定對沖？

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