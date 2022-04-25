陳偉明：密切留意低吸機會

港股在復活節假期後一如筆者預期地轉弱，即使人行降準0.25個百分點亦未能刺激股市向上，相反內地疫情持續、放水力度遜預期，加上美國大力加息預期升溫導致美匯強而人民幣弱，資金流走中港股市，港股上周五(22日)最低跌至20,185點，周一(25日)早段再受美股急插拖累跌至20,000點心理關口，而筆者早前多次強調高位沽出科技板塊並且建立淡倉，現在資金充裕開始密切留意分注低吸機會。

投資者必須謹記，市場經常過度樂觀或悲觀，早前市場一廂情願期望中央放水救市，明顯忽略環球通脹壓力、美國加息及縮表風險，港股估值雖平，但在美國加息周期及中國經濟預阻的前提下，上升空間同樣有限，只宜低吸，不宜高追，進取者更可高位造淡，科技板塊只宜短炒博反彈，長揸死守盡量避免。

筆者認為港股大約20,000點估值屬平，但未至於賤，恒指20,000點以下可考慮分注Short Put吸納傳統銀行板塊，但不要妄想一注獨贏，因為在現今政經環境下，筆者未敢明言今年恒指3月15日18,235點已見全年低位，只可說離底不遠。如果未來港股因為美國加息縮表等原因急插跌穿18,235點，因為估值開始去到賤的階段，隨時有資金趁低吸納而急速反彈。

策略上建議期指20,000點以上Short Call 5月等價科技板塊，並且以期指20,500點作為止蝕位，逢高Long Put下月價外1,000點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明