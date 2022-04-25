【高盛推介】騰訊、快手受壓 博反彈點揀？
2022年04月25日 10:34
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由上周二(19日)起連跌，周一(25日)開市隨即跌至330港元水平，最低見330.6元，繼上周五(22日)再創1個月低位。現報333.2元，跌約2.2%，目前為連續第5日下跌，累計至今跌逾12%。
快手近期表現較落後，周一早段更急跌低見56.2元，繼上周五再創1個月低位。現報56.3元，跌約5.1%，目前為連續第6日下跌，累計至今跌逾12%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金積極趁低吸納騰訊好倉，上周4個交易日皆錄得資金流入，合共約9,570萬元，為上周最多資金流入的個股相關資產。並見上周五流入牛證的資金分布在各收回區域的產品。淡倉方面，上周五部署熊證的資金沽出遠熊，並見流入資金集中在380元以下收回價的產品。快手方面，亦見上周資金積極吸納好倉，上周4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,090萬元。
觀察港股通資金流向，上周五北水轉向吸納騰訊，錄得約6.7億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價330至440元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(12127)。貼價選擇可留意行使價400元以下產品中，槓桿最高的騰訊購(12105)，兼熱門活躍條款、高對沖值，較能緊貼正股升跌。長期選擇可留意換股比率500兌1的騰訊購(17327)，為低時間損耗值，適合中長線部署。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63631)，遠牛選擇可留意騰訊牛(63115)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿7.5倍，行使價330至440元、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購12105，行使價400元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、行使價400元以下產品中，槓桿最高。
騰訊購17327，行使價427.18元，2023年1月9日到期，實際槓桿5.4倍，低時間損耗值，適合中長線部署。
騰訊牛63631，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿4.5倍，中期、低街貨。
騰訊熊69138，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
投資者如看好快手，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低面值快手購(20660)。中期選擇可留意低街貨快手購(12503)。牛證方面的近牛選擇可留意快手牛(58710)，遠牛選擇可留意快手牛(58921)，與現價有約6及16元收回距離。
快手購20660，行使價68.9元，2022年7月22日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低面值。
快手購12503，行使價75元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.0倍，中期、低街貨
快手牛58710，收回價50元，行使價47元，換股比率100，槓桿比率5.8倍， 相近收回價近牛中槓桿最高。
快手牛58921，收回價40元，行使價37元，換股比率100，槓桿比率2.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡快手，可留意快手熊(57220)，與現價有約34元收回距離。
快手熊57220，收回價90元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率1.6倍，近34元收回距離熊證。
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