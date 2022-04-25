李偉傑：港股仍有調整空間 中概股宜暫避
2022年04月25日 10:52
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國聯儲局加息預期持續升溫，美股道指上周五(22日)急瀉近千點。另外，市場憂慮內地疫情擴大，對經濟難免有影響，港股亦難獨善其身。恒指周一(25日)早段曾急跌逾600點，現考驗20,000點關。他相信在強美元下，人民幣、港元均承壓，港股仍有下調空間，若失守19,800點支持，下一站有機會下試19,200點水平。除非內地有進一步利好政策刺激，港股才有望跟隨A股反彈。
科網股利淡消息不斷，最新內地網信辦開展「清朗專項治理行動」，聚焦社會影響力大的18間網站平台，包括新浪微博(09898)、抖音、百度(09888)貼吧及知乎(02390)等。李指出，消息對企業盈利影響未必太大，但在中概股退市憂慮下，難免影響市場信心，即使要博反彈亦宜避開相關股份。
中概股退市風險再現，憧憬更多股份轉往香港上市，港交所(00388)日前曾明顯反彈，但李認為其股價動力不足，初步阻力約在350港元水平，始終大市交投淡靜，今年IPO市場亦審慎。除非大市確認回穩，市場氣氛改善，其股價才有望進一步反彈。