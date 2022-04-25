李偉傑：港股仍有調整空間　中概股宜暫避

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國聯儲局加息預期持續升溫，美股道指上周五(22日)急瀉近千點。另外，市場憂慮內地疫情擴大，對經濟難免有影響，港股亦難獨善其身。恒指周一(25日)早段曾急跌逾600點，現考驗20,000點關。他相信在強美元下，人民幣、港元均承壓，港股仍有下調空間，若失守19,800點支持，下一站有機會下試19,200點水平。除非內地有進一步利好政策刺激，港股才有望跟隨A股反彈。