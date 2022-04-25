【高盛推介】滙豐、港交所業績前受壓
2022年04月25日 11:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周二(26日)公布業績的滙豐控股在業績前受壓，上周五(22日)跌約1.5%，周一(25日)早段繼續下跌。最低見51.7港元的一個月低位。現報52元，跌約4%。有券商料滙控今年首季稅前溢利達36億美元，按年下跌37%；2024年每股盈利預測進一步上調5%至1美元。該行給予「買入」評級，目標價65.7元。另一焦點藍籌香港交易所於上周五急彈重上330元水平，收市升約3.8%。周一早段則回落至320元水平，最低見323元。現報326.2元，跌約2.8%。港交所將於本周三(27日)公布今年首季業績，市場料純利料介乎25.66億至29.55億元，按年下跌23%至33.2%。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五獲資金趁低轉向吸納，錄得約290萬元資金流入。淡倉方面，則見截至上周四(21日)的4個交易日皆錄得資金流入，合共約470萬元後，上周五獲資金轉向沽出。
港交所方面，過去5個交易日共錄得約610萬元資金流入好倉，並見上周五流入牛證的資金留意300元收回區域的產品。淡倉方面，上周五流入熊證的資金集中在360元以下收回價的近熊。
投資者如看好滙控，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值滙豐購(21677)。貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿滙豐購(16719)。牛證方面可留意屬遠牛的滙豐牛(54993)，與現價有約4元收回距離。
滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿14.2倍，高槓桿、低面值。
滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿14.7倍，貼價、高槓桿。
滙豐牛54993，收回價48元，行使價47元，換股比率100，實際槓桿10.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
滙豐沽22160，行使價45元，2022年7月25日到期，實際槓桿9.6倍，高槓桿。
滙豐沽24557，行使價48.83元，2022年7月22日到期，實際槓桿9.2倍，貼價、低街貨。
滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，實際槓桿5.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的港交購(12501)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的港交購(11196)。牛證方面可留意屬近牛的港交牛(55049)，與現價有約25元收回距離。
港交購12501，行使價350元，2022年9月22日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。
港交購11196，行使價368元，2022年9月13日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿。
港交牛55049，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交沽11188，行使價300元，2022年9月13日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。
港交熊53670，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，新上市近熊。
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