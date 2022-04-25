余偉文：外匯基金短期受市況波動影響　已作4項部署

香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文指，近期市況異常波動，令外匯基金短期表現無可避免會受到影響，惟該局已對此作出4項部署。

他表示，今年首季市場罕有地出現「股債齊落」，在通脹壓力及央行「收水」的預期下，環球主要國債被拋售，令債券價格大幅下跌。而市場上大部分環球股債基金，甚至香港強積金中股票比重較低的保守混合型基金，均未能幸免於首季錄得虧損。

外匯方面，他稱，年初至今美元趨強，使非美元資產以美元計價時出現帳面匯兌損失。若接下來美國相對於其他經濟體加快收緊貨幣政策的步伐，令美元兌其他主要貨幣繼續走強，外匯基金將可能陷入股、債、匯「三重打擊」的艱難局面。

他指，外匯基金仍然以「保本先行，長期增值」為投資原則。面對全球經濟和金融市場不明朗的因素，金管局作出以下4項部署。

第一，在美國加息的預期下，外匯基金增加了現金和浮動利率債券的比例。浮動利率債券讓我們可以更有效地減低前文提及債券「息升價跌」的負面影響。

第二，外匯基金適當地調整非美元資產帶來的外匯風險，以降低美元進一步轉強所帶來的帳面匯兌損失。希望透過上述兩項調動，讓外匯基金能夠維持足夠的流動性之餘，亦盡量減低美國利率波動對整體投資收入的影響。

第三，過去幾年該局通過持有抵禦通脹的投資產品，以及加大「長期增長組合」下的另類投資，包括房地產及基建投資等實物資產，令投資組合更多元化，更有效地分散風險。「長期增長組合」一直表現出色，自成立以來至2021年9月底的內部回報率年率達15.3%。

第四，繼續提高資產組合的流動性，確保有需要時能迅速提供資金維持香港的貨幣及金融穩定，及配合政府提取財政儲備存款以應對疫情。

他表示，外匯基金投資團隊將繼續因應外圍最新局勢變化作出迅速及適當的應對，致力減低三大主要資產(股票、債券、外匯)如同時受挫對外匯基金潛在的衝擊，為維持香港貨幣及金融穩定提供強大後盾，並努力爭取中長線回報，為外匯基金的資產增值。