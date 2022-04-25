阿南德料全人類正經歷黎明前黑暗　投資者4大注意重點！

印度神童阿南德(Abhigya Anand)推出最新預言，今次終於不再「放負」？在新影片中，他公布了一個好消息，影響世界局勢的「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)，又稱印度星盤」終於快被打破，但提醒未來日子仍要小心其餘威！

阿南德在最新影片中解釋，世界正處於重大轉型過渡期，卡拉薩帕瑜珈正在破裂，一切正在向好，希望世人小心，「在黑暗前，保守自己，等待黎明到來」。而卡拉薩帕瑜珈破裂的時間點為4月28日(本周四)，他稱屆時將會發生一個重大天文現象，土星將由目前的魔羯座(土象星座)向水瓶座(風象星座)移動，一切變化將會加快，對全球經濟與人類生活的方方面面產生影響。

同時，他重申3月16日是全球發生重大逆轉的關鍵，此前一年半所發生的環球資產上升周期，將在此後的一年半時間內完全逆轉。

他提出4個需要留意的重點。其一，能源危機不會立即降溫，危機在未來1.5年會加劇，或至少保持現在的短缺狀態。其次，全球能源型態將發生重大變化，可再生能源發展加快，如太陽能等再生能源，將獲得大幅度增長。

再者，又要投資者留意NFT及虛擬貨幣的問題。雖然他認為虛擬貨幣屬於長期發展，不過目前的熱潮將會減低，泡沫將破裂，至於他一再睇好的黃金，價格將走出早前的困境，發揮作為資產的重要性。