新加坡上月通脹升至5.4%　創近十年新高

新加坡3月份通脹率創出近十年來新高，主要由於食品和服務成本提高。新加坡統計局周一(25日)表示，3月份消費者物價指數(CPI)與按年上升5.4%。該讀數是2012年4月同樣達到5.4%以來的最高值，超過外媒調查12位經濟學家給出的4.65%的預期中值。新加坡2月份CPI按年上升4.3%。

指數權重為17.07%的運輸成本3月份按年攀升18.7%。數據顯示，佔21.10%權重的食品價格按年上升3.3%，佔24.84%權重的住房和公用事業成本上升4.4%。

剔除私人公路運輸和住宿費用的核心CPI在3月份比上年同期上升2.9%，2月份增幅為2.2%。外媒調查的11位經濟學家的預期中值為3月份上升2.4%。

新加坡金融管理局和貿易與工業部周一(25日)在一份聯合聲明中表示，在全球大宗商品價格大幅上漲，以及俄烏衝突和疫情導致供應鏈再次中斷的情況下，外部通脹壓力已經加劇。

新加坡金管局和貿工部表示，短期內，地緣政治風險的加劇和供應緊張狀況將使原油價格持續走高。其他大宗商品市場的供需不匹配以及全球運輸和區域供應鏈瓶頸問題也可能持續存在。

新加坡金管局和貿工部又指，2022年新加坡整體通脹率預計為4.5%至5.5%，核心通脹率預計平均為2.5%至3.5%。