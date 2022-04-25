世邦魏理仕獲委託代理出售太極軒物業組合

世邦魏理仕指出，該行獲委託代理出售太極軒(CHI Residences)物業組合，包括灣仔、西營盤及佐敦三幢服務式住宅物業。

其中坐落於西營盤干諾道西120號臨海地段的太極軒120是次全幢放售，享維多利亞港海景及中山紀念公園綠化景觀，距離西營盤港鐵站兩分鐘步程，一梯一伙設計，提供19個特色住宅單位，每伙面積約1,050方呎並設有私人露台。地下至3樓為基座商舖，面積約8,824方呎，現租予咖啡室及健身中心。而物業尚未用盡地積比率，將來可重建為商業大廈以釋放物業潛力。

而另外兩幢則放售物業住宅部分，其中灣仔莊士敦道138號太極軒138，位於單邊位置，正對灣仔港鐵站，物業提供107個住宅單位，面積介乎290至2,400方呎，單位類型包括開放式單位、一房及兩房單位、三房複式單位以及頂層全層特色單位。

另一幢為佐敦太極軒314，位於彌敦道314至316號，毗鄰佐敦港鐵站，約10分鐘步程可達西九龍高鐵站及未來全港最大型上蓋商業發展項目。物業提供59個住宅單位，面積410至1,400方呎，戶型包括開放式單位、一房及兩房單位。

世邦魏理仕家族及私募投資辦公室執行董事兼主管周鎮邦表示，最近投資市場中，酒店及住宅物業在各類型物業中被看高一線，同類物業在過去六個月成交金額已達60億港元，並由基金類型買家主導。三個優質住宅物業以組合形式一併推出，買家亦可選擇整個組合一併購入或商議購買個別物業。