調查：港高層料將增聘人手　花紅增加及加薪預期提升

畢馬威中國最新發表的《2022年香港高管人員薪酬展望》顯示，不同行業的高管均預期增聘員工，而受惠經濟改善，除花紅有所增加外，加薪預期亦較2021年提升。報告顯示人才招聘競爭仍然激烈，令僱主須尋求更創新的方式吸引及挽留人才。

調查發現，橫跨各個行業，逾三分一(35%)受訪者預期今年在香港營運的員工人數將增加，有別於過去兩年受疫情及經濟活動減少拖累的情況，今年受訪者對員工人數的整體預期大幅改善，預期員工人數會增加的受訪者淨比例按年淨增21個百分點(2022年淨增長為25%，2021年淨增長僅為4%)。

對於高管及人力資源專家來說，包括銷售、前線業務人員及客戶關係等與收入來源相關的職位仍然是新招聘的重點，其次是營運和資訊科技。調查發現，按行業劃分，專業服務(44%)及金融服務(39%)今年計劃增聘員工的比例最高，反映企業在應對新的監管措施與針對ESG的舉措，以至就業市場緊張等因素均帶動了人力需求。

調查指出，受訪者繼續將薪酬待遇(71%)、事業發展和晉升機會(48%)及企業文化(44%) 列為尋找新工作機會的主要誘因，報告亦指出金融服務業為員工提供的福利最多元化。

就業市場氣氛與2020及2021年比較復甦，而轉工情況在2021年轉趨活躍，有27%的受訪者表現期內曾轉工，而2020年及2019年的比例分別為18%及29%。助理經理或以下級別人員轉工情況更為普遍，比例達44%，遠高於2020年時的12%及2019年疫情爆發前的34%。而在去年曾轉工的受訪者中，約三分一(36%)人工加幅逾20%，並有19%人加薪30%或以上。

至於留在原職的受訪者，有50%表示於2021年獲加薪，而2020年相關比例僅40%。總體而言，有19%受訪者獲加薪3至5%，而獲加薪6%或以上的受訪者則達20%。去年加薪幅度最高的行業為金融服務業及專業服務業，分別有25%及30%人獲加薪一成或以上。

調查顯示，有接近七成受訪者獲發花紅，而50%受訪者獲發多於一個月的花紅，整體的平均花紅水平由2020年的1.83個月提升至2021年的2.21個月，已貼近疫情前水平(2.23個月)。

畢馬威中國估計2022年就業招聘競爭維持激烈且具流動性，主要因為僱主積極增聘人手，而受訪者對轉工的人工加幅亦較樂觀，有51%受訪者預期轉工將獲加薪兩成或以上，而19%則估計轉工可獲加薪三成或以上，相對2021年僅35%受訪者估計轉工可獲加薪兩成以上。調查亦預示今年人工將現升勢，有66%受訪者估計在下次薪酬調整時可獲加薪，比例顯著高於去年同期水平(43%)，同時有48%受訪者估計花紅亦將增加，比例同樣高於去年同期(29%)。