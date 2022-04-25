調查：港人對ESG意識及投資經驗較低　惟投資意欲強勁

瑞士百達資產管理與香港科技大學聯合調查顯示，香港個人投資者環境、社會及治理(ESG)意識及相關投資經驗較低，僅約3成受訪者了解ESG概念；僅約5%具投資經驗及目前正投資ESG產品。但受訪者投資ESG產品意欲強勁，現正或計劃在未來12個月內投資ESG產品的投資者中，逾7成受訪者預計會將總投資預算的10%至40%分配予ESG產品。

是此調查去年12月30日至今年1月20日期間進行，結果顯示，受訪者對ESG的認知度仍然偏低，只有約3成人表示聽過ESG投資或理解ESG代表的意思。而月入較高的受訪者對ESG投資的認知亦較其他受訪者高，有47.8%月入7萬元或以上人士表示理解ESG投資，而月入7萬元以下人士中只有28.2%表示理解。

雖然本港個人投資者對ESG投資的意識和相關經驗偏低，然而受訪者表示，如果他們對ESG產品有更好的認知和理解，會提升對ESG投資的興趣及意欲，反映ESG投資及綠色金融具有強大的增長潛力，市場亦需要加強針對個人投資者的ESG投資的教育。

此外，目前並未投資任何ESG產品的受訪者中，逾一半人士計劃在未來12個月內投資ESG產品。至於受訪投資者在做出投資決定時，考慮的因素包括投資風險(80.8%)、對產品的了解(79.8%)，以及產品的過往表現(67.3%)。除了產品認知程度，調查發現年齡亦是影響ESG投資的一個重要因素，年輕一代更願意積極考慮投資ESG產品。

瑞士百達資產管理亞洲(除日本)基金分銷主管曾劭科表示，本港在ESG投資起步雖然較遲，但見到愈來愈多強勁需求，並由來自機構投資者擴展至私人銀行和零售投資者。另留意到香港投資者對全球環保機遇及環保能源等主題具較高的興趣。隨各國政府零碳排放承諾，相信能源、環境等議題將繼續受到關注，預計投資者將更關注與ESG概念中的社會有關的投資策略，例如有關投資智能城市和糧食產業鏈等主題。