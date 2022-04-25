調查：7成美國人怨薪金追不上通脹　6成人變「月光族」

外媒引述跨國企業與消費者徵信公司益博睿(Experian)的調查報告指出，大約71%的美國人覺得自己的薪金追不上通脹。29%的受訪者預期，本月勉強能夠收支平衡，近三成受訪者則預期，未來幾個月支出可能會超出預算。

儘管薪金有所增長，惟美國的薪金增長速度卻跟不上通脹。美國3月份通脹高達8.5%，創下逾40年來最高。根據美國勞工統計局公布的數據，3月份美國人的實質收入按年增長5.6%，而實質平均時薪經季節調整後下跌0.8%。主要因為在商品價格上漲時，收入未有隨之而增加。

報道又引述P2P貸款服務公司LendingClub的調查，大約62%的美國人是「月光族」，即使是較富裕的美國人，也覺得在通脹高企的日子，生活甚為難過。根據LendingClub對3,250名成年人所做的調查，年收入超過10萬美元(約78萬港元)的打工仔，有一半稱自己到月底已所剩無幾。

以一名住在德州聖安東尼奧的40歲藥劑師Benjamin Gibson為例，他年薪超過10萬美元，且擁有自己的房子，但現在卻難以負擔食品和汽車等生活必需品。他表示，每一筆開銷都會再三考慮，每當使用信用卡付款時，都會有些擔心。