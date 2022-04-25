道期跌226點 紐油回落100美元以下
2022年04月25日 16:11
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●美匯指數報101.54；港匯見7.8461；離岸人民幣(CNH)報6.5807；美元兌日圓報128.3；歐元企1.0751，英鎊處1.2764。金價報1,916美元。布油報102.43美元，紐油報97.97美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨跌226點。
●市後關注點
17:00 歐元區2月建築產出
●恒生指數失守兩萬點關，全日收報19,869點，跌769點或3.73%。國企指數收報6,684點，跌287點或4.13%；科技指收報3,806點，跌194點或4.87%。主板成交1,348億港元。https://bit.ly/3rNbzy8
●滬綜指收跌158點，煤炭、油氣、有色金屬、鋼鐵等周期股跌幅顯著。https://bit.ly/3vcgYky
●中國經濟：
-中國最佳宏觀對沖基金將中國股票敞口削至零。
-發改委：內地將積極防範輸入影響，保持物價平穩運行。
-毋懼封控影響？全球投行加大投資上海。
●離岸人民幣兌美元跌穿6.58水平，創逾一年新低。
●台積電2納米晶片2026年量產，Apple及英特爾為首批客戶。
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●余偉文：外匯基金短期受市況波動影響，已作4項部署。
●LME擬7月底前退出黃金和白銀期貨服務。