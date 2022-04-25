【產經直播】港股一浪低於一浪？
2022年04月25日 16:18
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元宇證券首席投資總監林嘉麒
A股暴跌，港股周一(25日)亦失守二萬點大關，最多跌854點，收市仍跌769點，報19,869點。內地疫情嚴峻，中港股市短期難有力反彈？當中恒指一浪低於一浪無懸念？
有「中國巴菲特」的段永平再次出手增持騰訊控股(00700)ADR，但騰訊股價照跌逾3%，散戶可否跟手影買？另外，美團(03690)據報推出「美團直播助手」App，但早前內地亦指要監管直播業，消息無助提振股價？
招商銀行(03968)前行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法受查，招行股價冧一成，不過券商大和雖調低目標價，但認為出現超賣，投資者可否撈一轉貨？中紀委網站顯示，4月至今有16個金融機構領導受查，另外，內地股市表現疲弱，加上有傳內地短期內會減息以穩經濟，在息差壓力大增下，內險內銀股都要睇路？
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