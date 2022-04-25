【產經直播】港股一浪低於一浪？

A股暴跌，港股周一(25日)亦失守二萬點大關，最多跌854點，收市仍跌769點，報19,869點。內地疫情嚴峻，中港股市短期難有力反彈？當中恒指一浪低於一浪無懸念？

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