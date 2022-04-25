上海封城外籍居民撤離　恐威脅全球商業中心地位

上海實行嚴格防控踏入第2個月，外籍居民逐漸撤離，長遠恐威脅到上海作為全球商業中心的地位。

報道引述英國商會的估計，即將到來的新學年前，國際學校將失去40%的員工。本月稍早時，一個針對外籍人士的調查發現，受訪的近1,000名人士中，有85%表示由於經歷封鎖，他們正考慮離開中國。營銷初創公司KAWO創始人Alex Duncan也表示，自從新冠疫情爆發以來，外籍人士大量外流一直在增加。

Albright Stonebridge Group中國區高級顧問Kenneth Jarrett表示，目前約700多家外國公司在上海設有地區總部。他指，外國商界發揮重要作用，根據政府統計，外資企業佔上海就業人數的20%，研發工作的50%，進出口貿易額的67%。

外商主管Bill Russo認為，在有利經商環境方面，中國沒有其他地方比上海更吸引外國人，但中國正在失去光彩。上海的外國人數量從2011年的20.8萬人下降到2021年約16.3萬人，減少20%以上。北京的下降幅度更顯著，自2010年以來，外國居民的數量下降了40%，至去年的約6.3萬人。