香港置業：36%受訪者睇好未來1年樓價

香港置業於4月中進行的第二季置業意向調查，收回309份有效問卷，調查結果顯示，有約51.1%的受訪者認為房地產是最穩健的投資，比例首度升穿五成，創2020年第三季後有紀錄以來新高。另有約36.2%人睇好未來12個月的樓價走勢，較上一季度約28.4%，上升約7.8個百分點，亦創三季新高。

調查又顯示，預算購買兩房單位的受訪者佔最多，達約34.6%，但較上季跌約8.1個百分點，而欲購三房單位受訪者比例達約29%，則按季升近6個百分點，創有紀錄以來的新高，與此同時，當中有約35%的受訪者表示購買物業主要用作換樓。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，近日發展商密鑼緊鼓部署新盤推售，一手市場急升溫，相信一手反彈力度勝於二手市場，預計次季一手成交量將按季「V型」反彈至逾4,000伙，較首季僅逾960伙急升逾3倍。而二手方面，隨着防疫政策鬆綁，估計次季二手註冊量有望升至12,000宗以上水平，較首季的8,856宗彈升逾3成，更有望創3季新高，而減價盤已大量消化，業主收窄議價空間，第二季樓價不但收復首季失地，甚至反彈3至5%。