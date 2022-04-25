市監局展開反不正當競爭專項執法行動

中國市場監管總局近日印發通知，部署開展2022年反不正當競爭專項執法行動，聚焦重點，規範競爭，推進建設全國統一大市場。

根據市監局官網，專項執法行動突出五個重點，包括聚焦民生和新消費、重要商品和要素市場、新經濟等領域的競爭秩序。行業方面，聚焦早教、中介、第三方測評、醫美植髮等行業亂象問題。同時，聚焦老年、青少年、女性等人群合法權益維護；聚焦農村、城鄉接合部、醫療機構周邊、學校周邊、文化娛樂場館周邊等違法行為多發地區；聚焦「保健」產品、農產品、防疫用品等重要商品。此外，嚴厲打擊仿冒混淆、「口碑」營銷、商業賄賂、「二選一」等不正當競爭行為，着力營造放心消費環境，維護公平競爭市場秩序。

當局指，各地市場監管部門要深刻理解把握反不正當競爭在新發展階段的重要戰略定位，強化競爭執法，切實解決影響公平競爭、制約經濟活力的難點堵點問題，着力激發市場主體創新活力，進一步提升內地市場競爭整體質量和水平。此外，加強組織領導，創新執法方式，着力解決新型不正當競爭行為跨地域、跨行業、跨平台所帶來的挑戰。