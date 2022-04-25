穩定人民幣匯價　人行向市場釋出美元

人民銀行周一(25日)正式全面下調存款準備金率後，再度出手下調外匯存款準備金率，可以增加外匯市場的美元供給和流動性，被視為推動人民幣升值的政策信號，表明當局對於近期人民幣貶值已有警覺。

為提升金融機構外匯資金運用能力，人行決定，自5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現行的9%下調至8%。

截至3月底，內地外幣存款餘額約1.05萬億美元，將外匯存款準備金率由現行的9%下調至8%，意味金融機構存到央行的準備金可以減少合計100億美元，即釋放約100億美元流動性，有利於穩定人民幣匯率。

美元兌離岸人民幣期貨成交39,149張合約，涉及39億美元。至於迷你美元兌離岸人民幣期貨則錄30,203張合約，涉資6.04億美元。

離岸人民幣兌美元一度跌破6.6，即每百港元兌人民幣高見84，日內兌美元跌逾700點子，報6.6026。不過，在人民銀行「出手」下調外匯存款準備金率後，匯價隨即拉升至6.57水平，每百港元兌人民幣回落至83.7水平。