【積金輸大鑊】香港打工仔首4個月人均蝕2.1萬元

俄烏問題懸而未決，加上美國聯儲局或加快加息，導致環球股市在第二季跌勢未止，拖累香港打工仔強積金連續4個月損手！據晨星(亞洲)截至本月20日數據顯示，4月強積金跌2.6%，以約450萬名強積金成員計算，意味人均暫蝕6,828元；首4個月累計更重挫8%，人均慘蝕21,009元。

4月各大強積金投資組別均要「見紅」，涵蓋股票、債券以至俗稱「懶人基金」的預設投資策略(DIS)各類範疇。其中，打工仔普遍重倉的港股、中國及大中華股票兩大組別，今個月繼續「墊底」重挫逾5%，今年來更大跌12.95%及16.51%。

至於日本股票亦排「尾三」，4月跌幅達4.72%，料與日本央行出乎預期干預債市加速日圓貶值，影響股市表現有關。歐美股市同樣大拖強積金後腿，月內分別跌0.92%及2.19%，年內蒸發9.07%及8.17%。

值得留意的是，長短債債息趨升一眾債券基金同樣「無運行」，就以環球債券為例，4月跌3.06%，首4個月則跌8.37%。

上古國際集團董事梁彥穎認為，聯儲局擬加息半厘，意味通脹有惡化趨勢，倘若通脹不受控會不利經濟及股市表現。不過他補充，以歷史數據來看，加息周期下股市仍見上升，除非出現滯脹，否則純加息不會影響股市表現。

他又認為，日本央行主動讓日圓貶值目的是刺激當地出口，所以不宜過分看淡日本股市前景，又建議不妨利用日圓走低股市弱勢的機會，吸納多點日本股票。