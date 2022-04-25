憂中國需求降　全球商品價急跌　鐵礦石大冧12%

內地疫情持續惡化，市場憂慮需求大減，震散全球主要商品價格。其中，作為「經濟晴雨表」之一、用於煉鋼的鐵礦石價格周一曾瀉近12%；國際油價跌穿每桶100美元；有傳內地交易商要賣出液化天然氣(LNG)減庫存。糧價也大幅波動，早前據報全球最大棕櫚油生產國印尼以本地短缺為由，將全面禁止食用油及其原材料出口，刺激棕櫚油價格昨曾漲逾6%，惟之後該國澄清只禁止個別棕櫚油出口，加上內地疫情礙及需求，使價格倒跌逾2%。

作為全球最大石油進口國的內地，封城代價是壓抑需求，拖累油價昨日大幅回吐，紐約期油低見每桶96.85美元，布蘭特期油報101.2美元，兩者同瀉5.1%。內地能源產業消息指，4月汽油、柴油和航空燃料需求恐按年驟減20%，減少量相當於每日120萬桶原油。

另外，利比亞料數日內恢復先前關閉的大象油田產出，增添油市沽壓，目前唯一利好因素是歐盟正討論對俄國石油進口實施限制，可能引發供應緊張。

除原油和LNG外，內地封城將礙及工業和基建進度，拖累製鋼需求，加上鋼鐵重鎮唐山也受管控措施影響，令於新加坡交易的國際鐵礦石價格昨日甫開市即重挫11.6%，之後跌幅縮至8.6%，報每噸137.75美元；大連鐵礦石也跌5.1%至每噸836元人民幣。同樣用於煉鋼的焦煤瀉價半成；上海的鋼筋和熱軋鋼捲價格也下跌。中鋼協昨日舉行季度發布會，展示今年首季內地鋼鐵表觀消費量(即國內產量加進口量)約2.35億噸，按年減9.5%。

然而，上述商品瀉價有助紓緩歐洲通脹壓力，加上佔全球棕櫚油出口六成的印尼否認禁止全部食用油原材料出口，當中僅涉及「散裝及包裝的精製棕櫚油」，粗製棕櫚油和其他類別的精製棕櫚油則會繼續外銷，使在馬來西亞交易的棕櫚油期貨昨由升穿每噸6,700馬元，轉為倒跌2.5%，報6,194馬元，亦有利「缺油」的歐洲。事實上，歐央行行長拉加德坦言，目前歐洲通脹非常高，五成與能源價格有關，就算今天立即加息也無法壓低能源價格，故必須以有序、精準的方式逐步收水，以免引發經濟衰退。她透露，歐央行很大機會在下季初中止買債，然後再檢討利率。