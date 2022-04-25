俄國反擊西方制裁　提速擴產晶片及「去美元化」

俄羅斯揮軍烏克蘭而遭各國群起制裁，當中不乏金融及科技手段，其貨幣盧布及當地晶片因此陷入危機。惟俄國不欲坐以待斃，當地媒體指，今年4月成為美國制裁對象的俄國最大晶片製造商Mikron，擬啟動180及90納米製程晶片擴產計劃；盧布計價亦有變，以凸顯其更依賴歐元及人民幣。

據報Mikron擬斥資100億盧布(逾10億港元)，力爭其晶圓產能由目前每月3,000片，到2025年翻倍至每月6,000片。在西方對晶片領域展開制裁後，該企持續收到俄企訂單，產能已全數用盡，市場質疑擴產計劃不足以應付當地需求。早前有外媒指，俄國已計劃在2030年前投入約384億美元，用於研發半導體技術、數據中心基礎設施及培育人才等，據報當局擬在今年底前以90納米製程技術提高晶片產量。而Mikron擴產的100億盧布經費，料將透過上述計劃取得。

至於破產重組後的同業Angstrem-T也正推進生產線建設，預計明年開始投產，屆時用於應付90至130納米製程晶片的8吋晶圓，每月產能將達3,000片。

匯率方面，俄國央行宣布由周一(25日)起，外幣官方匯率計算方式將根據莫斯科時間早上10時至下午3時半，於莫斯科交易所買賣的加權平均匯率來確定兌美元、歐元和人民幣的官方匯率。由於此前只有美元採用該方法，故央行的動作表明是要提升歐元和人民幣的代表性。

東西分裂下，數據顯示全球3月引爆「搶煤大戰」，南非透露歐洲提前預訂了大量產能，日本上月進口量按年激增15%，印度則無視美國警告，3月從俄國進口煤佔整體逾66%。

鑑於俄烏亂局至今未平息，評級機構穆迪警告，若軍事衝突升級，將有多達四分之一亞太區公司面臨重大風險，尤其是投機級別公司、資產負債表緩衝空間有限，或者受到供應鏈衝擊的公司，當中料有超過30%在中國、南韓，以及印度的公司面臨再融資風險、供應鏈中斷，以及大宗商品價格飆升的威脅。不過，大部分在澳洲、新西蘭、香港、新加坡等地的公司面臨風險較低，主要是它們屬投資級別，較能承受有關衝擊。穆迪亦評估53間非金融業的日本公司，指俄烏軍事衝突升級及全球經濟衰退下，當地將有約13%企業評級面臨下行壓力，尤其汽車行業。