美股全線向下　可口可樂逆市升近3%

中國變種疫情持續擴散，震散全球金融市場，即使美國企業迎來業績消息，亦未能帶動美股向上，股市延續上周跌勢。道指周一(25日)早段跌295點，至33,516點；標指跌41點，至4,229點；以科技股為主的納指跌103點，至12,735點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,734點，跌75點，低水135點。

有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)認為，美國聯儲局將不會如市場預期般激進加息，通脹將見頂並「戲劇性」下滑，故聯儲局屆時加息的迫切性有別於目前。不過，中資券商中金反指，認為聯儲局因憂慮經濟衰退而放緩加息步伐，是一廂情願的想法，料聯儲局在壓抑通脹及經濟增長中，會選擇前者，因通脹若不受控，經濟無法持續增長，美股跌勢未完。

該行認為，聯儲局今次難以達至「軟着陸」，因歷史顯示加息後經濟衰退便來臨。由1960年至今，美國共有11輪加息周期，其中僅3次能實現經濟「軟着陸」，未有觸發經濟衰退，該3次的特徵均是在通脹高企時施行，惟這次起步已太晩。

跨國企業與消費者徵信公司益博睿(Experian)調查亦發現，約71%美國民眾認為其人工無法追上通脹。貸款服務公司LendingClub的另一調查顯示，即使年薪逾10萬美元(約78萬港元)的較富裕群體，逾半受訪者收入到月底時已所剩無幾。

企業消息方面，可口可樂截至4月1日止首季收入按年增16.3%，至104.91億美元；純利增23.87%至27.81億美元；經調整每股盈利64美仙，均勝預期；毛利率則微跌0.14個百分點，至61%。該企已暫停在俄業務，料對純利造成1至2%影響，惟集團重申全年指引，料收入增介乎7至8%，每股同比盈利增長為5至6%，該股周一早段曾升2.98%。

夏威夷航空公司(Hawaiian Airlines)宣布，將利用太空探索科技公司(SpaceX)旗下低軌衞星通訊網絡「星鏈」(Starlink)，在其客機提供免費WIFI網絡，惟航空公司未就網絡在其客機上進行測試，亦未具體透露網速，但確保乘客將能體驗「高速」網絡，夏威夷航空股價曾跌1.37%。

被微軟收購的遊戲公司動視暴雪(Activision Blizzard)公布，首季收入按年跌22.28%，至17.68億美元；純利亦倒退36.18%，至3.95億美元；每股盈利50美仙，均遜預期，主因《決勝時刻：先鋒》等遊戲需求減少。該股曾跌1.32%。