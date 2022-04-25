大型新盤銷售重啟　周內三盤齊發涉逾600伙

社交距離措施放寬後，大型新盤銷售活動重新啟動，市場氣氛明顯好轉。本周內至少三盤發售逾600個單位，勢將帶動一手成交量按月大幅回升。

●錦上路站柏瓏I周五首輪賣388伙

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，按定價計，388個單位市值約40億元。疫情之下，發售當日售樓處會嚴格遵守4人一組，入場人士亦需掃描安心出行及已接種兩劑疫苗。現時已預約展銷廳周邊食肆，屆時向買家提供舒適的位置等候解單。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，入票的客源當中，七成為自用客，三成為投資者。中國海外地產董事總經理游偉光指，該盤會於周四(28日)下午1時截票。另外，售樓當日會分A組及B組兩輪揀樓時段，A組大手買家須選購最少1伙三房單位，最多3個單位，B組須最少選購1伙。

●啟德MONACO MARINE周四次輪發售112伙

新盤銷情不俗，發展商隨即部署第二輪銷售。會德豐地產的啟德MONACO MARINE，落實周四(28日)次輪發售112伙。該公司常務董事黃光耀表示，該盤首輪至今沽出234伙，套現逾30億元。他預計，4月全月一手成交量可錄逾千宗水平。

該公司總經理(市務)陳惠慈稱，上述112伙實用面積介乎326至713方呎，維持最高12%折扣，折實售價由821.5 至1,942.2萬元，呎價約23,481元至29,291元。該公司總經理(業務拓展)楊偉銘指，項目昨晚加推涉及109伙的4號價單，折實平均呎價為26,639元。

●長沙灣映築明日發售114伙

●啟德THE HENLEY II暫超額3倍

恒地的啟德THE HENLEY II，早前以折實平均呎價約24,333元首批61伙。發展商透露，該盤兩日暫收244票，暫時超額三倍。

●市傳旺角利奧坊‧壹隅暫收約340票

恒地的旺角利奧坊‧壹隅，早前推出首張涉及123伙的價單，折實平均呎價約23,928元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，該盤會短期內加推單位，料下月初作開售。市傳消息指，項目兩日暫收約340票，暫超額認購約1.8倍。

●屯門上嵐新增建築期付款方法

建灝地產旗下屯門上嵐，周一(25日)更新價單，新增限時付款方法「至CHILL建築期付款」，並享有5%售價折扣優惠，連同其他折扣計，選用該付款辦法入市最高享14%折扣。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，更新的價單分別第1I、2I及3I 號，全為一房間隔的標準單位，實用面積由265方呎至290方呎。

●觀塘凱滙單日沽3伙 共涉4,735萬元

信置旗下觀塘凱滙，周一(25日)連沽3伙，共涉4,735.14萬元。包括凱滙第2期的5座50樓J室，實用面積391方呎，連307方呎天台，以1,068萬元招標沽出，呎價27,315元創項目一房特色戶新高。據悉，整個項目迄今累售1,909伙，套現逾245億元。

●啟德GRANDE MONACO四房招標呎售26,000元

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，最新透過招標沽出低座B座2樓A室，實用面積984方呎，採四房間隔，成交價為2,558.4萬元，呎價為26,000元。

●白石角逸瓏灣8錄交易告吹

信置的大埔白石角逸瓏灣8錄得1宗交易告吹個案。項目的第2座2樓B室，實用面積942方呎，四房間隔，連141方呎平台，原本於本月13日以1,768.4萬元售出，當時呎價約18773元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。