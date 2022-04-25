粉嶺及上水區暫錄120宗成交 牽晴間兩房趁市旺減價套現

粉嶺及上水區4月份暫錄約120宗二手買賣，粉嶺牽晴間兩房業主趁市旺套現，減價18萬元，以572萬元沽貨，持貨約4年單位只升值約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣2座低層B室，實用面積約673方呎，套三房間隔，外區客將本身擁有的兩房戶出租，再以2.8萬元承租上址，呎租約41.6元。

●中原莊劍嵐稱，鰂魚涌太古城4月暫錄33宗成交，平均實用呎價約19,054元。屋苑寶安閣中層H室，實用面積約706方呎，三房間隔，望園景，原叫價1,450萬元，議價後獲區內用家以1,255萬元承接，呎價約17,776元。原業主於1996年10月以180萬元買入單位，持貨26年帳面獲利1,075萬，升值近6倍。

●世紀21日昇陳卓峰表示，北角單幢樓友福園高層C單位，實用面積約393方呎，兩房望山景，半年前放盤叫價670萬元，最終減價82萬元，以588萬元成交，減幅約12%，呎價約14,962元。

●中原林志達透露，北半山寶馬山花園4月錄兩宗買賣，包括8座中層B室，實用面積約845方呎，套三房間隔，享海景，以1,780萬元易手，呎價約21,065元，買家屬於用家。

●利嘉閣李家成表示，天后栢景臺低層F室，實用面積約949方呎，套三房連工人套房間隔，成交價2,160萬元，呎價約22,761元，新買家為九龍區客戶。

●中原黃健忠稱，跑馬地山村大廈高層A室，實用面積約545方呎，兩房間隔，景觀開揚，以988萬元易手，呎價約18,128元。原業主於2010年6月以565萬元買入單位，持貨12年帳面獲利423萬元，升值75%。

●中原蘇浩德稱，北角半山接連錄得2,000萬元以上成交，其中峰景大廈低層F室，實用面積約1,647方呎，三房連套房間隔，叫價3,100萬元，最終減120萬元，以2,980萬元連車位易手，呎價約18,094元。原業主於2011年以2,170萬元買入單位，持貨11年帳面獲利810萬元，單位升值37%。

●美聯林懋霖稱，西區寶雅山中層D室，實用面積約581方呎，兩房連儲物室間隔，叫價約1,550萬元，議價後獲外區用家以1,468萬元成交，呎價約25,267元。

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九龍區

●香港置業胡耀才表示，啟德OASIS KAI TAK第3座中層D室，實用面積約494方呎，兩房間隔，望內園景，以約1.95萬元放1個月後，吸引同區客洽詢，減價1,200元，以1.83萬元承租，呎租約37元。

●香港置業袁世昌指，啟德嘉匯8座中層B室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望園景，以約1.7萬元放租約兩個月後，獲外區客洽購，減價200元租出，呎租約37.4元。

●世紀21富山劉倩彤透露，黃大仙怡庭居2座低層C室，實用面積約283方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價495萬元，最終減價35萬元，以460萬元成交，減幅約7%，呎價約16,254元。

●中原伍國俊稱，何文田公爵閣低層C室，實用面積約989方呎，套三房間隔，另設工人房，連同1個車位以1,338萬元成交，呎價約13,529元，原業主於2007年12月以588萬元連車位購入，帳面獲利750萬元，期內升值超過1.2倍。

●中原曾文慧透露，旺角SKYPARK中層A8室，實用面積約540方呎，兩房間隔，放盤多時，上月最新叫價1,100萬元，最終降價40萬元，以1.060萬元成交，呎價約19,630元。

●中原胡鴻洲表示，尖沙咀港景峯1座中層B室，實用面積約785方呎，三房改兩房間隔，最初以2,100萬元放售，減價至以2,038萬元連租約沽出，呎價約25,962元，較銀行估價2,095萬元低約3%。原業主於2012年8月以1,515萬買入單位，持貨近10年，現轉手帳面獲利523萬元，升值約35%。

●香港置業黎俊華表示，長沙灣昇悅居4月暫錄得7宗買賣，較上月同期上升約1.13倍，包括3座中高層H室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望海景，以約980萬元放盤約一星期後，經議價後減價至936.8萬元，呎價約18,297元。

●中原程智聰稱，長沙灣ONE MADISON中層A室，實用面積約499方呎，兩房間隔，叫價900萬元，最新以856萬元成交，呎價約17,154元，新買家為同區客，見近日樓價回軟即把握機會議價入市。

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新界區

●中原陳敬天稱，粉嶺上水區4月暫錄約120宗買賣，按月升約1.2倍，其中粉嶺牽晴間5座中層H室，實用面積約384方呎，兩房間隔，開價約590萬元，議價後以572萬元獲承接，呎價約14,896元，原業主於2018年以555萬元，持貨約4年帳面獲利約17萬元，期內只升值約3.1%。

●中原林溢斌表示，東涌區過去周末錄7宗二手買賣，包括東堤灣畔1座中層A室兩房戶，一直收租，實用面積約544方呎，最新叫價795萬元，獲上車客預算約700萬元入市，與業主意向差距甚大，議價數日追價至761萬元購入，呎價約13,990元。

●中原王文彬指，東涌映灣園4月累錄21宗買賣，比上月全月多約38%，該盤2座低層F室，實用面積約470方呎，兩房間隔，享山景，去年10月開價708萬元，因應市況多次降價，累減70萬元，最終以638萬元沽出，呎價約13,574元，新買家為上車客。

●中原范德輝稱，青衣居屋青泰苑A座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價350萬元，近於零議價下沽出，呎價約8,728元，新買家為區內公屋住戶，屋苑本月錄得4宗買賣，平均實用呎價約11,869元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣藍澄灣2座高層B室，兩房間隔，實用面積約485方呎，成交價700萬元，呎價約14,433元，原業主於2012年8月以約389.5萬元購入，持貨約10年轉手帳面獲利約310.5萬元，期內升值約80%。

●中原伍潔玲表示，過去周末荃灣區成交暢旺，共錄約14宗二手成交，當中愉景新城佔3宗，屋苑5座極高層B室，實用面積約470方呎，兩房間隔，叫價900萬元，減價至822萬元沽出，呎價約17,489元。

●中原胡國源表示，上車客及換樓客積極入市，細價屋苑成交暢旺，荃景花園本月累錄9宗成交，相比上月全月2宗成交顯著增加，屋苑8座高層H室，實用面積約551方呎，三房連套房間隔，享開揚園景，微減10萬元，以710萬元沽出，呎價約12,886元。原業主於2001年2月以173萬元買入單位，現沽出帳面獲利537萬元，單位升值約3.1倍。

●美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城4月暫錄逾15宗買賣，屋苑9座中層F室，實用面積約650方呎，套三房間隔，上車客早前參觀數個屋苑放盤，比較過後決定承接上址，開價約980萬元放售，雙方議價後終以960萬元成交，呎價約14,769元。

●中原凌活忠指，荃灣區2月累錄逾170宗二手買賣，按月增逾70%，環宇海灣7座低層F室，實用面積約662方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,100萬元，原業主因移民減價102萬元，以998萬元沽出，呎價約15,076元，新買家為「90後」上車客，單位內即場議價，四小時後即沽。

●祥益林偉光表示，屯門恒豐園2座中層C室，實用面積約573方呎，三房間隔，新買家為區內居屋業主，近日沽貨升級換私樓，單位減價30萬元，成交價570萬元，呎價約9,948元，稍低ysoy市場價。原業主於2004年以約115萬元入市，是次轉手帳面獲利約455萬元，單位升值近4倍。

●美聯梁磊昇透露，屯門盈豐園2座中層G室，實用面積約415方呎，兩房間隔，新婚夫婦買家斥資512萬元承接單位，呎價約12,337元。原業主2012年11月以227萬元購入，現帳面獲利285萬元，物業升值接近1.3倍。

●祥益黃慶德稱，屯門上源2A座中層A室，實用面積約356方呎，一房間隔，區外投資客見單位有裝修並連傢電，加上原業主增加議幅，累積減價達60萬元，遂便決定以500萬元並一次過付款購入上址收租，呎價約14,045元。

●中原唐欣怡稱，屯門居屋兆禧苑E座低層8室，實用面積約363方呎，兩房間隔，業主買入多年，內籠殘舊，已補價自由市場叫價428萬元，最後減價20萬元，以408萬元沽出，呎價約11,240元，略低於市價，新買家為同區上車客。

●美聯郭仲雅表示，元朗錦綉花園河北7街單號屋，實用面積約1,245方呎，套四房間隔，附設私家大花園，叫價約1,800萬元放售約一星期，經一輪議價後，終以1,768萬元成交，呎價約14,201元。

●中原羅偉蓮透露，元朗錦綉花園4月暫錄約29宗買賣，包括I段相連雙號屋，實用面積約1,696方呎，開價約2,300萬元，零議價沽出，呎價約13,561元，新買家為用家，原業主於1977年以24.4萬元買入，持貨約45年帳面獲利約2,275.6萬元離場，單位期內升值約93倍。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水欣翠花園3座低層F室，實用面積約378方呎，兩房間隔，以488萬元易手，呎價約12,910元，較約一周前易手的3座中層B室，屬同面積單位，售價478萬元，期內升價10萬元。

●中原曾紀賢指，火炭駿景園4月錄7宗二手買賣，屋苑1座中層E室，實用面積約1,373方呎，套三房及工人套房間隔，開價約2,100萬元，議價後連車位以2,035萬元易手，呎價約14,822元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑R座頂層戶，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場原先叫價638萬元，放盤8個月，減幅約13%，減83萬元，以555萬元沽出，呎價約10,694元。

●世紀21奇豐李嘉文透露，沙田第一城7座低層F室，實用面積約484方呎，三房間隔，放盤1個月，叫價780萬元，減13.2萬至766.8萬元獲買家承接，呎價約15,843元，原業主於2018年12月購入，當時作價718萬元，持貨逾3年帳面獲利48.8萬元離場，期內升值約7%。

●中原黎宗文表示，沙田第一城4月暫錄約38宗買賣，按月增約1.2倍，屋苑46座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，早前叫價約585萬元，議價後以572.3萬元易手，呎價約18,826元。

●中原侯惠良指，大圍恒峰花園本月暫錄2宗成交，屋苑最新錄1座中層B室，實用面積約865方呎，三房間隔，開價約1,080萬元，議價後以1,065萬元易手，呎價約12,312元。

●中原歐偉基表示，大圍雲頂峰B座低層1室，實用面積約414方呎，一房間隔，最初開價約745萬元，經議價後以720萬元獲承接，呎價約17,391元，新買家為上車客，見單位少有放盤，決定承接單位自用。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區4月暫錄約145宗買賣，按月增1.4倍，其中聽濤雅苑8座高層G室，實用面積約788方呎，套三房間隔，開價約1,170萬元，其後反價至1,200萬元易手，呎價約15,228元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑D座高層8室，實用面積約636方呎，三房間隔，望海景，已補價毛由市場原先叫價850萬元，放盤3個月，減32萬元，以818萬元沽售，減幅約4%，呎價約12,862元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山新港城D座低層6室，實用面積約321方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤1個月，當時叫價650萬元，減價40萬，終以610萬元獲用家承接，呎價約19,003元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山新港城4月暫錄約10宗買賣，屋苑K座中層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以630萬元易手，呎價約18,639元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢山寮村雙號村屋全幢，套四房間隔，望山景及海景，原先叫價2,780萬元，減價330萬至2,450萬元獲買家承接，減幅近12%，，原業主於2017年4月購入，當時作價2,300萬元，持貨約5年帳面獲利150萬元，期內升值約7%。

●美聯任征指，西貢逸瓏園2座高層C室，實用面積約735方呎，三房間隔，由於項目屬低密度住宅，加上千萬元住宅按保放寬，吸引換樓客承接，成交價1,138萬元，呎價約15,483元。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳城中駅9座高層B室，實用面積約731方呎，套三房連儲物室間隔，開價1,260萬元，減價至1,228萬元易手，呎價約16,799元。

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