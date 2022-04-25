大摩：標指恐大幅下挫　面臨跌入熊市風險

外媒報道，摩根士丹利策略師Michael Wilson警告，由於投資者對經濟衰退和聯儲局大幅收緊貨幣政策感到擔憂之際難以找到避風港，標普500指數即將大幅下挫。

他說：「鑑於防禦性股票現在價格昂貴，幾乎沒有絕對的上漲空間，標普500指數似乎已經準備好加入熊市陣營。到現在，市場早已經過了投資者的精挑細選，不清楚下一次輪動在出現在哪裏。根據我們的經驗，當這種情況發生時，通常意味着整體指數將大幅下跌，幾乎所有股票都會一道走低。」

由於投資者對貨幣政策快速收緊及其對經濟成長的影響感到擔憂，並逃離風險資產，標普500指數指數已連續3周下跌，上周五跌至3月中旬以來的最低水平。聯儲局主席鮑威爾為遏制通脹而支持採取激進政策行動，促使交易員預計聯儲局未來4次會議上將每次都加息0.5厘。

摩根士丹利策略師表示，儘管存在經濟放緩風險，但聯儲局仍準備快速緊縮政策，另外雖然自11月以來防禦性倉位表現良好，但由於估值已高，他們認為這些股票已經沒有更多上漲空間。

與此同時，這些策略師表示，在盈利增速放緩、採購經理指數(PMI)減速和貨幣政策收緊的環境下，製藥和生物科技大型股的防禦性特徵將使其持續跑贏大市。

他們寫道：「隨着美國經濟進入周期末期，對整體經濟和市場而言GDP/收益增長率都出現減速，我們認為製藥/生物技術股的防禦屬性將超過政策擔憂，並推動它們的相對表現走高。」