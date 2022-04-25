【產經評論】內外衝擊放雙箭　華經濟遇大挑戰

2020年新冠肺炎疫情爆發之初，中國果斷封城，結果最快走出疫情，支持全球經濟復甦。惟其後新冠病毒不斷變種，如今又再次傳回中國，致令多個大城市相繼受變種疫情衝擊，大大影響經濟景氣和物流出產，使上半年經濟表現難樂觀。再疊加俄烏衝突未了、美國貨幣政策大逆轉，加大中國的走資壓力，結果就造成近期中國股、匯齊挫，中港股市昨日齊齊跌破心理關口，弱絕全球主要股市，敲響經濟滑坡的警號！

常言道，股市表現領先實體經濟。近日中港股市壓力超乎想像，非但專注短炒的內地對沖基金說「難搵食」，就連着眼長期投資的外資信心亦有所動搖。國際金融協會數據顯示，3月外資流出中國的規模逾千億港元，創歷史新高。從昨日恒生指數失守兩萬點心理關口，而滬綜指則跌穿3,000點大關，較高位累跌逾兩成，陷入技術性熊市區域，離岸人民幣兌每美元曾失守6.6關口，創下2020年11月以來新低，皆在說明中國的金融形勢正急轉直下。

促使這個局面，是由來自內、外兩大衝擊面所致。在內，繼香港、深圳、上海後，近日北京亦現疫慌，經驗相告至少要一至兩個月，經濟秩序始能逐步恢復過來，大大影響經貿往來，還未計內地其他地區也有不同程度的封控措施，形勢實屬嚴峻。

在外，俄烏衝突至今逾兩個月，大概已變成一場持久戰，有分析估計可能要到明年底才徹底完結，鑑於目前美國主導東西分裂，中國的立場迫使部分歐美資金選擇離場割席。其次是，美國貨幣政策正在逆轉，更醞釀激進加息以應對通脹，大量資金流出新興市場，朝美元避險。此外，在俄烏衝突中，美國與西方盟友聯手凍結俄國外匯儲備，變相讓多國分擔了美元所受的信用衝擊，加上美國經濟狀態相對較佳，都助力資金流向美元。

眼前中國股、債、匯走低，是估值下調的結果。短期還須觀察中國疫情防控的進度，會否針對病毒變種優化政策。雖然昨日中國人民銀行在近次下調存款準備金率的措施正式生效後，又宣布下調金融機構外匯存款準備金率一個百分點，以圖釋放大約100億美元流動性穩住人民幣匯價，避免市場形成貶值預期，但顯然這些穩定大局的措施尚待時間發酵。

要有心理準備，美國既在俄烏攪局，今年11月國會中期選舉前，拜登政府的印太戰略亦會出爐，亞太區地緣政治風雲色變。另一方面，在美國收緊貨幣政策，且短期經濟形勢比中國強之下，全球貨幣重心再次向美元「萬劍歸宗」，所有非美貨幣包括人民幣都會持續承壓，短期走資壓力難消，嚴峻的外部形勢將在年內持續，為美國所推動的分裂與脫鈎政策添柴加薪。

拜登政府來者不善，如今中國迫切要做的，是設法理順疫情防控工作，並及時針對金融及房地產兩大重點領域釋放強而有力的穩定信號，配合穩就業、穩物價和穩供應措施，全力穩定基本民生與市場信心，確保內循環戰略行穩致遠，否則「抗外」變得無從談起！