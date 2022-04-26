東方日報B1：中港股冧　大戶持倉清零

市場憂慮美國加息步伐遠較預期激進，同時內地疫情遽然升溫，投資者擔心首都北京或步上海後塵，實施「封城」嚴格管控措施，中港股市首當其衝，雙雙跌穿重大心理關口。滬綜指周一插穿3,000點大關，為2020年7月來首次，已較去年12月高位回吐逾21%，技術分析上正式陷入「熊市」；恒生指數曾冧逾800點，連跌5日兼再失守20,000點。有中國對沖基金警告，今年恐比2008年前的金融風暴時更難從市場中賺錢。

周一(25日)恒指低開353點，已見全日高位，之後沽壓加劇；午後最多挫854點，低見19,784點，尾市跌幅略有收窄，最終收報19,869點，瀉769點或3.73%。國企指數收報6,684點，跌287點或4.13%；科技指數收報3,806點，急跌194點或4.87%。

上海疫情反彈，北京疫情也傳告急，連累滬深兩市指數低開後，隨即拾級而下，滬綜指重挫5.13%或158點，以全日最低位2,928點收市，創逾年半新低，同時是前年2月以來最大單日跌幅；深成指狂瀉6.08%，亦收近全日低10,379點；深圳創業板指數報2,169點，跌127點或5.56%。「創業板一哥」寧德時代宣布推遲發布季績，衝擊股價跌逾6%。

恐慌情緒席捲整個亞太股市，電子、晶片股表現疲弱下，台股錄3連跌，收挫2.37%或404點，報16,620點，創逾半年新低；日、韓股各跌1.9%和1.76%，澳洲股市亦挫1.51%。

中港資產遭投資者棄如敝屣，「南、北水」周一齊錄淨沽出，外資透過滬股通及深股通淨賣出43.9億元人民幣。

據國際金融協會(IIF)最新數據，中國3月的外資流失額度高達175億美元(約1,365億港元)，創下歷史新高，而首季中國基金僅吸金14億美元，按季大降七成；南下資金周一亦透過港股通淨賣出2.96億元，惟美團續獲加倉6.28億元。

外媒引述內地表現最好的宏觀對沖基金之一上海半夏投資管理中心創始人李蓓稱，旗下基金已將股市倉位「清零」，並指今年形勢比2008年更困難，惟其後他澄清，所指的是基金經理獲取收益方面，主因利率絕對水平仍偏低，不利長期國債回報，而今年爆發戰爭和內地疫情發展為市場帶來不確定。

不過，她相信，中美不會爆發金融危機，而且隨着經濟和企業盈利下滑風險逐漸反映，股市潛在下跌空間亦減少，並帶來更多機會。

滙豐環球研究則表示，隨着支持經濟的政策進一步滲透，料內地增長有望加快，預計中國人民銀行需再減息，並料內地房地產行業或迎來進一步放寬政策，維持對中資股「中性」看法。