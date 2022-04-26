【外媒分析】人民幣掀「蝴蝶效應」　全球資產迎接風暴

外媒分析，中國正在允許人民幣下跌，以期在全球債券孳息率上升之際，穩定中國經濟增長並緩解外部壓力。如果再來一次2015年式的大幅貶值，可能對宏觀面造成幾個潛在影響，包括：

●中國和新興市場股票進一步受到短期阻力

●人民幣兌日圓大幅走弱

●歐洲債券息差收緊

●歐元兌美元獲得支撐

自上周以來，人民幣兌美元累計下跌逾3%，為2015年以來最大5天降幅。中國一直在逐步放鬆政策，上周降低了部分銀行的存款準備金率，同時還推出新措施來幫助受監管打壓的房地產行業。由於地產業表現低迷，中國高收益債券受到衝擊。而且這個勢頭似乎開始蔓延，投資級債券也開始了下跌。

中國房地產行業的問題加劇國內的經濟增長放緩，而資本外流的增加讓情況雪上加霜。在一個為防止匯率上漲而積累外匯儲備的固定匯率制度體系下，當資本外流時，會導致國內流動性收緊，進而引發經濟增長放緩。

人民幣走軟有助於緩解上述壓力，它也能解決中國遇到的另一個主要問題，那就是近期日圓的半崩盤。日本央行對超寬鬆政策的重申導致日圓兌美元自3月初以來大幅貶值超過10%。

近期日圓貶值已使人民幣兌日圓升至20以上，與2015至2016年當局推動人民幣貶值時的水平相當。雖然最受關注的是美元，但在主要貨幣中，人民幣兌日圓實際上跌幅最大。

如果當局認真考慮不讓中國失去相對日本的競爭力，那麼人民幣兌日圓匯率的下跌才剛剛開始。

此外，隨着人民幣貶值和貿易餘額上升，中國自然會獲得更多外匯儲備。這個假設前提是中國沒有像2015年那樣錯誤處理人民幣貶值問題，當時該消息引發大規模資本外流，中國不得不開始出售外匯存底以穩定人民幣匯率。

在俄羅斯大量外匯儲備遭凍結後，中國可能不願將新的美元儲備兌換成美國國債，這可能導致對歐洲債券的購買量上升。對於意大利和西班牙來說，這將是一個利好時機，它們的息差接近兩年來的高點，而且此舉也能為歐元兌美元提供支撐。

最後，中國和新興市場股票短期內可能繼續表現慘淡(MSCI新興市場指數中中國資產佔28%)，而對經濟增長的擔憂和資本外流壓力依然存在，就像在2015至2016年看到的那樣。但若人民幣貶值幅度受控，那麼經濟增長應該很快就會企穩，股市不日將迎來買盤。