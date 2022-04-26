標準銀行：英國衰退可能性達50%　料鎊匯續跌

外媒報道，標準銀行(Standard Bank Group)周一(25日)稱，英鎊匯率可能跌至新冠疫情初期的水平，因為英國至少有50%的經濟衰退可能性。

該行外匯策略師Steven Barrow在一份報告中表示，「經濟衰退的烏雲現在開始籠罩着許多已開發國家，但在我們看來，英國的風險比多數國家更大。」

國際貨幣基金組織(IMF)此前亦警告稱，英國的通脹衝擊可能是「兩個世界中最糟的」，因為該國既面臨美國那樣的勞動力市場緊張，也面臨歐洲一樣的能源危機。

英鎊已經承壓，因為從採購經理指數(PMI)到消費者信心指數在內的一系列數據都說明經濟復甦充滿挑戰。英鎊周一下跌近1%，至1.27水平，Barrow預計未來幾個月將跌至1.2至1.25的區間。

Barrow表示，英國脫歐使得英國特別容易受到全球通脹的衝擊，貿易表現失準的形勢恐持續，而來自歐盟國家的勞動力供應下降正在加劇工資壓力。

他寫道，英國政府可能過快收緊財政政策，重演全球金融危機後的錯誤。英倫央行行長貝利已經承認，利率決策者必須在解決通脹和可能引發經濟衰退之間走一條艱難道路。