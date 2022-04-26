廖嘉豪：是時候將目光轉移至長債

美國聯儲局主席鮑威爾預告，可能在5月加息50個基點，又指提早加息，以迅速達到中性水平屬合適做法，利率市場積極為聯儲局將採取更加鷹派的政策利率路​​徑定價，目前預計未來四次政策會議的累計加息幅度約為200個基點，與本行一個月前首次作出的預測相符。美國2年期國債收益率，已從3月中旬聯儲局開會時的略低於2%，升至近日高見2.75%左右，10年期收益率也上漲約75個基點至2.9%。

目前整體通脹可能已經見頂，但核心通脹有機會繼續徘徊於5%以上水平，即仍遠高於聯儲局2%的目標。因此將需要更嚴格的貨幣政策，聯儲局或繼續向鷹派方向傾斜，直到金融狀況充分收緊。上周開始市場暗示加息75個基點的可能性有所增加，但我們認為在即將召開的會議上，加幅仍較大機會是50個基點。

美國長期國債總回報年初至今下降了18%，過去兩年帳面價值下降了34%，目前2年或更長年期的美國國債，收益率都上漲了大約200個基點。隨着政府債券估值明顯下跌，本行看到了重新添加，使多元化資產配置發揮作用的投資組合工具的機會。長期美國國債是少數在金融市場嚴重調整期間，通常與股票呈負相關的傳統資產之一。過去35年當美股下跌 20%或以上期間，長期美國國債平均錄得正回報12%。在2020年的低位，美國10年期債息和30年期債息，分別處於0.5%和1.0%，當時要說服投資者分散資產配置本身受到挑戰。目前踏入貨幣緊縮時期，2.5%至3.0%的美國政府債券收益率，已經開始讓投資者改觀。花旗早前已建議在環球資產配置上，或可逐漸增加了對中年期美國國債和投資級別公司債券的投資，近期收益率進一步上升，或是時候將目光轉移到長期債券。

環球增長放緩的時期，美國政府債券的利率為2.5%至3.0%，看起來很有吸引力。可以想像，債息或在2023年某個時候或走低。這是有充分理由的：在1980年以來的所有七個聯儲局緊縮周期中，央行在轉向減息之前，平均僅將最高政策利率維持了7個月。如果聯儲局在2023年經濟放緩時繼續收緊政策，政策逆轉的可能性將非常高。花旗預測2022年債息見高位的機會率為 70%，這就是為甚麼現在將債券添加到投資組合中具有意義。請注意，上文主要談論的是政府債券和優質企業債券，在市場周期的這個階段，亦不適宜承擔重大信用風險。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪