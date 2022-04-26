道指升238點　布油跌4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.74；港匯見7.8464；離岸人民幣(CNH)報6.5689；美元兌日圓處127.99；歐元報1.0709，英鎊報1.2738。金價處1,900美元關爭持。布油報102.29美元，紐油處98.64美元。比特幣升2.7%，報4.05萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水140點。

●道指早段最多曾跌488點，至中後段開始止跌回升，收報34,049點，升238點或0.7%；標指收報4,296點，升24點或0.57%；納指收報13,004點，升165點或1.29%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報19,953點，升83點或0.42%。

●即月恒生指數夜期收報19,943點，升134點，高水74點，成交30,280張。

●Twitter宣布，公司董事局同意賣盤予SpaceX創始人馬斯克，交易總計價值為約440億美元，相當於Twitter每股54.2美元。

●社交媒體Facebook母公司Meta周一(25日)宣布，將於5月開設公司首家零售店。

●紐約6月期油收報每桶98.54美元，跌3.53美元或3.46%，跌穿100美元關口；布蘭特6月期油收報每桶102.32美元，跌4.33美元或4.06%。

●外媒報道，美國大眾化百貨公司J.C. Penney已提出收購同業Kohl's的要約，交易價值可能超過86億美元。Kohl's股價周一(25日)急升4.31%，報59.83美元。

●紐約6月期金收報每安士1,896美元，跌38.3美元或2%，創2月後期以來收市新低。

●英國富時100指數收報7,380點，跌141點或1.88%；法國CAC指數收報6,449點，跌132點或2.01%；德國DAX指數收報13,924點，跌217點或1.54%。