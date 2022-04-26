林嘉麒：股債齊走資　何必估底

早幾星期所預言的大跌終於發生，由實質利率負變正推動，港股上周率先失守3月中至4月初的橫行區，昨日跌穿兩萬點，盤中低見19,784點。事實上，上周五美股3大指數全部跌逾2%，MSCI全球指數單日跌幅更接近3%。

總結上周，市場現象引證幾點：一是10年期美債孳息率升至近3厘；二是實質利率轉為正數；三是俗稱恐慌指數的美股波動指數(VIX)升穿21水平，3個情況都會觸發市場波動，尤其是高估值增長股。

由資金流向監測機構EPFR及Refinitiv Lipper搜集的數字都不約而同顯示，全球股票市場資金加快外流。EPFR數字反映，新興市場按周計，資金外流規模大增3倍有多，達到16億美元，亞太股市亦扭轉正流入情況。若論走資規模，美股高達180億美元。

至於由Refinitiv Lipper提供的數字則說明，股、債以至貨幣基金全部走資；美股及環球股票基金資金外流規模創超過4個月以來最多，債券及貨幣基金贖回規模則創5星期及9星期以來最大，只有商品及通脹掛鈎債券再錄資金流入。

明顯地，市場已由首季沽債買股，到4月份轉變成為沽債又沽股，這很大程度上是由於對利率上升預期的Re-pricing(重新定價)不但遲遲未能完成，而且愈演愈烈。談到加息預期的Re-pricing，在年內加息次數方面，市場無疑已經充分反映，但對於加息幅度的Re-pricing，隨着聯儲局愈「鷹」，市場的即時反應是比聯儲局更「鷹」，後者不信任前者指引，而且不斷牽制，逐漸形成一個利率預期的惡性循環。最新利率期貨顯示，由現在至9月的議息會議，會合共4次各加息0.5厘，或反映個別會議加幅達0.75厘。

純粹重溫近一個多星期情況，原本是相安無事，但到聯儲局主席鮑威爾提及不止一次加息0.5厘，以及聖路易聯儲銀行行長布拉德兩度提及0.75厘加幅是選項後，市場開始失控；以兩年期國債息率計，一星期升幅達到8%，短短4個多月累積升約兩厘。

為甚麼聯儲局近期變得更「鷹」？估計有3大原因：一是臨近會議希望上調市場預期，以減低加息0.5厘的影響；二是通脹不斷創新高，市場對局方承諾控通脹決心與能力是置之不理；三是股市早前不斷上升，個別指數觸及2月高位。還記得，紐約聯儲銀行前行長達德利說過，要控制通脹預期，股市必須要跌，似乎理想可達了。

按以往幾年經驗，資金從股市外流連續兩星期錄得過百億美元，往往是股市走資的序幕。短線而言，撇開債息及加息預期因素，本周重磅科企業績會是關鍵。美銀統計，社交媒體相關交易所買賣基金(ETF)已跌至4年低位。若計個股表現的話，重磅科技股中，目前只剩蘋果公司(Apple Inc.)較標普500指數輕微跑贏。既然走資剛展開序幕，何必去估短期底呢？

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)