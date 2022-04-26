港股重上兩萬點　大型科網股勁彈　滙豐跌3%

港股高開後保持升勢，恒生指數曾漲逾200點，高見20,087點，暫企兩萬點關樓上。國企指數升過百點；科技指數升150點，主板成交400億港元。

大型科網股領漲，京東集團飆7.2%；美團升6%；阿里巴巴升4%；騰訊升2.5%；小米集團升1.6%。另外，嗶哩嗶哩飆5.5%；快手升3.5%。

金融股個別發展，滙豐控股績前繼續捱沽，股價跌3.3%失守50元。招商銀行跌近3%再創逾一年新低。工、中、建三大內銀股跌0.4%至0.6%；友邦保險及中國平安偏軟。

紐油跌穿每桶100美元，石油股受壓。中國海洋石油跌2%，失守10元關；中國石油跌近2%；中國石化跌0.8%。

【09:20】港股回穩 大型科網股撐市 滙豐續跌

港股開市跟隨美股反彈，恒生指數升119點或0.6%，報19,989點；國企指數高開76點或1.15%，報6,761點；科技指數升78點或2.07%，報3,884點。

大型科網股回勇，京東集團升4.7%；阿里巴巴升3.2%；美團升2.4%；騰訊升1.4%；小米集團升0.9%。

金融股個別發展，滙豐控股今日公布季績，股價跌1.5%；友邦保險跌1.2%；招商銀行再跌2%。建設銀行升0.3%；工商銀行升0.8%；香港交易所升0.6%；中國平安無起跌。