啟德THE HENLEY II壓軸登場　首批呎價低至22960元

THE HENLEY II其中一個亮點，自然是三房戶主人房設有弧形落地玻璃窗，有別於其他一般窗戶，讓買家可以「無死角」尊享啟德體育園及維多利亞港璀璨景觀。裝修方面，單位內預設意大利高級品牌的步入式衣帽間LEMA Fashion Box，專利衣櫃附設空氣淨化系統，能有效殺滅污染物、細菌、霉菌、病毒，以至新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)，單位的睡房及浴室採用意大利高級品牌BARAUSSE防塵隔音門，具備優質的隔音及防塵功能。此外，廚房及浴室亦附上國際品牌電器；全屋則有嶄新的智能家居系統H-1，令住戶可透過手機應用程式(Apps)操控家中門窗、窗簾、燈光及多項電器。樓底高度亦優於區內其住宅項目，有約3.31米(約10呎10吋)。

發展商亦打造總面積逾3.2萬方呎的住客會所「CLUB HENLEY」，為住戶提供既高品質又多元化的休閒設施。同時，為迎合現今都市人熱愛可持續發展新趨勢，會所亦引入城市農莊HENLEY FARM，以全環控智能水耕種植操作系統，讓住客體會種植樂趣，並能享受到綠色生活。

THE HENLEY II坐落佔地約28公頃的啟德體育園旁，部分單位更可眺望維港海景，另亦毗鄰港鐵啟德站，年內沙中線過海段通車後，乘坐6個站便可直達金鐘，連同附近即將落成的海濱公園、美食海灣及多個大型商場項目等，可謂集出行便利、休閒娛樂於一身！

因應疫情關係，準買家除預約親身蒞臨位於中環國際金融中心一期21樓之銷售中心外，發展商亦增設了VR虛擬實境技術，方便準買家可安在家中網上睇樓。