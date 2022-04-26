【高盛推介】美團領漲 騰訊觸底反彈 資金兩邊部署
2022年04月26日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團近期表現相對大市穩健，周一(25日)雖下跌，但跌幅較大市少，周二(26日)早段急彈重上140港元水平。現報146.3元，升約5.6%。有報道指美團近日推出為商家和達人提供的免費開播工具「美團直播助手」手機應用程式。市場料美團將加強構建直播生態，實現直播帶貨。
騰訊控股自上周二(19日)起連跌5日，累計跌逾13%後周二早段反彈，現報334.4元，升約2.1%。有券商指騰訊今年首季收入可達1,378億元人民幣，按年升1.9%。非國際財務報告準則純利達224億元人民幣，按年跌32%。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉及淡倉於周一均獲資金轉向流入。當中好倉錄得約350萬元資金流入。
騰訊方面，可見好倉於周一繼續獲資金流入，有約2,320萬元，並見流入牛證的資金分布在320元以下收回價的產品。
觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入美團，錄得約6.3億元資金淨買入。騰訊則於周一獲北水轉向沽出，錄得約2.4億元資金淨賣出。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的美團購(29782)。貼價選擇可留意年期約4個月的美團購(11639)。牛證方面可留意屬貼牛的美團牛(66973)，與現價有約15元收回距離。
美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。
美團購11639，行使價168.98元，2022年9月2日到期，實際槓桿4.3倍，貼價。
美團牛66973，收回價130元，行使價127元，換股比率500，實際槓桿8.1倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.9倍，貼價、低街貨。
美團熊54255，收回價160元，行使價163元，換股比率500，實際槓桿7.6倍，新上市。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價330至440元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(12127)。貼價選擇可留意行使價400元以下產品中，槓桿最高的騰訊購(12105)，兼熱門活躍條款、高對沖值，較能緊貼正股升跌。長期選擇可留意換股比率500兌1的騰訊購(17327)，為低時間損耗值，適合中長線部署。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63631)，遠牛選擇可留意騰訊牛(63115)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿7.3倍，行使價330至440元、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購12105，行使價400元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、行使價400元以下產品中，槓桿最高。
騰訊購17327，行使價427.18元，2023年1月9日到期，實際槓桿5.2倍，低時間損耗值，適合中長線部署。
騰訊牛63631，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿4.4倍，中期、低街貨。
騰訊熊54238，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，新上市貼熊。
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